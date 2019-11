Cathy Hummels postet Bild – und erntet heftigen Shitstorm: „Unglaubwürdig!“

View this post on Instagram

Ihr Lieben, seit längerem darf ich schon die #Oliva Produkte testen, die ab sofort bei @rewe erhältlich sind 😍. Ich bin ja ein großer Fan davon, meine Pflegeprodukte über einen längeren Zeitraum zu testen und tatsächlich darf die #Oliva Serie seit mehreren Wochen nicht mehr in meinem Badezimmer fehlen. Alle Produkte sind mit pflanzlichen Olivenöl angereichert, für eine rundum gepflegte Haut. Und das Beste ist: ich muss nicht mehr umständlich in die Drogerie oder Parfümerie, sondern kann meine Pflegeprodukte gleich bei jedem Einkauf mit in den Einkaufswagen legen. Ihr wisst ja, als Mami muss es nämlich immer schnell gehen. ☺ #rewe #oliva Probiert sie auch mal aus und gebt mir Feedback. Übrigens ideal für diese Jahreszeit, weil alle Produkte so reichhaltig sind ❤️ WERBUNG