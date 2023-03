Cathy Hummels mit obszöner Geste und eindeutiger Botschaft – „Sehne mich nach der Vergangenheit“

In letzter Zeit sorgt Cathy Hummels immer wieder für Aufsehen. Mit kryptischen Botschaften und freizügigen Fotos stellt sie ihre Fans vor Tausende Fragen. Jetzt spricht die Ex-Frau von Fußballprofi Mats Hummels offen über ihre aktuelle Gefühlslage und zeigt sich prompt selbst den Mittelfinger.

Auf Instagram hat Cathy Hummels stolze 700.000 Follower, denen sie regelmäßige Einblicke in ihren Alltag gewährt und sie immer auf dem Laufenden hält. Doch dass nicht immer alles so bunt ist, wie es auf Social Media aussieht, bringt die Influencerin selbst auf den Punkt.

Cathy Hummels zeigt sich im BH und obszöner Geste

Am Dienstag sorgt Cathy Hummels mit einem neuen Bild und einem emotionalen Statement für Verwirrung bei ihren Fans. Auf dem Foto sieht man die 35-Jährige in BH und Jeans vor einem Spiegel stehen, während sie ihren linken Mittelfinger in die Kamera streckt. Doch wem gilt dieser bloß?

In der Bildunterschrift klärt die Moderatorin schnell auf, dass sie sich selbst den Mittelfinger zeigt. Sie schreibt: „Den Mittelfinger zeige ich mir heute selbst. Wieso? Ich weiß es nicht, aber heute ist so ein Tag, an dem ich alles in Frage stelle und mich über mich selbst ärgere und mich nicht leiden kann. Ich mag die neue Cathy, aber manchmal sehne ich mich nach der Vergangenheit. Ungewissheit ist nicht so mein Ding und macht mir Angst. So viel Veränderung.“

Cathy Hummels: Deutliche Worte über ihre Scheidung von Mats

Mittlerweile ist es fast drei Monate her, dass sich das einstige Traum-Paar scheiden ließ. Seitdem betont die Moderatorin immer wieder, dass sie sich fortan auf sich selbst und ihren Sohn Ludwig konzentrieren möchte und demnach nach vorne schaut.

Doch dass sie auch schwache Momente hat, teilt sie jetzt offen bei Instagram. In ihrer Story schreibt sie: „Das ist kein Liebesbrief an meinen Ex, sondern bezieht sich auf meine Lebenssituation. Meine Scheidung hat mir geholfen wieder „Ich“ zu werden ohne Blenden.“

