Cathy Hummels: Intimes Geständnis! „Unter der Dusche...“

Was wäre Instagram nur ohne Cathy Hummels. Täglich hält die Spielerfrau ihre Follower bei Social Media auf dem Laufenden.

Gerade ist die 32-Jährige in Thailand unterwegs, wo sie vier Wochen verbringen wird. In Südostasien wird Cathy Hummels vor der Kamera stehen und ihre erste eigene Show moderieren, wie sie vor Kurzem mitteilte.

Cathy Hummels verrät intimes Geheimnis

Doch bevor Cathy Hummels gemeinsam mit Söhnchen Ludwig (2), ihren Eltern und ihrer Crew einen Monat im Ausland verbringen wird, plaudert sie bei Instagram noch ein intimes Geheimnis aus.

In ihrer Story will sie von ihren Followern wissen, was sie eigentlich unter der Dusche machen, wenn sie eine Haarkur oder Shampoo einwirken lassen müssen.

Cathy Hummels verrät ein intimes Geheimnis. Foto: Screenshot Instagram/Cathy Hummels

Das ist Cathy Hummels:

geboren am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

Sie ist eine deutsche Moderatorin und Frau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels

Mats Hummels und Cathy hatten sich 2007 in München kennengelernt

2008 zog Mats Hummels nach Dortmund, Cathy folgte ihm

Am 11. Januar 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren

2015 nahm Cathy Hummels an der 8. Staffel von Let's Dance teil und schied als Erste aus

Cathy Hummels singt unter der Dusche

Dann gibt sie Einblick in ihr Duschleben und verrät: „Ich singe immer ein bisschen unter der Dusche, das ist total peinlich.“

So peinlich, dass Cathy Hummels peinlich berührt anfangen muss zu kichern. Denn sie singt, obwohl sie nach eigener Aussage gar nicht singen kann. „Aber es macht Spaß.“ Na dann.

Doch das ist noch nicht alles. Denn weiter erzählt Cathy Hummels: „Parallel tanze ich noch so ein bisschen, das heißt, ich bewege mich auch.“ Interessante Einblicke, die die Frau von BVB-Star Mats Hummels da gewährt. (cs)