Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Cathy Hummels posiert in roter Unterwäsche im Bett – Fans schockiert: „Ordinärer geht's immer“

Selbstbewusst, stilbewusst und sexy – so zeigt sich Cathy Hummels gerne auf ihrem Instagramkanal. Beinahe täglich versorgt die Frau von BVB-Star Mats Hummels ihre Fans mit besonderen Foto aus ihrem Leben und hat dabei auch keine Angst vor nackter Haut.

Cathy Hummels zeigt sich wieder einmal sexy auf Instagram – das geht manchen Fans zu weit. Foto: imago images/Future Image

Man sollte also meinen, die Follower von Cathy Hummels haben mittlerweile alles gesehen – doch mit einem neuen Foto, auf dem man den roten Slip der 33-Jährigen sieht, erntet Cathy Hummels deutliche Kritik.

Cathy Hummels zeigt roten Slip – Fans empört

Fröhlich hüpft Cathy Hummels auf dem Bett, nur bekleidet mit einem gelben Shirt und einem roten Slip, eine Hose trägt sie nicht.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy den Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als der Profi-Spieler vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, Ludwig, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

Offenbar leitet die Mutter des kleinen Ludwig mit diesem Foto von Freitag das Wochenende ein, fragt ihr Follower: „In welchem Outfit startet ihr am Wochenende am liebsten in den Tag?“

Während andere Menschen in ihrer Freizeit am liebsten im Jogger abhängen, setzt Cathy Hummels auf möglichst wenig Kleidung – und scheint sich dabei pudelwohl zu fühlen.

Viele Kommentatoren können das aber so gar nicht nachvollziehen, schreiben unter dem Beitrag:

„Schämst du dich nicht vor deinem Sohn?“

„Die Frau weiß einfach nicht, was Scham bedeutet“

„Kein schönes Bild. Muss nicht sein.“

„Ordinärer geht's immer“

„Muss man sich so präsentieren? Ich würde mal die Berater austauschen. Geht gar nicht.“

Einige weisen Cathy außerdem darauf hin, dass ihr Slip leicht verrutscht aussieht.

Es gibt aber auch Fans, die die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin genau so am liebsten sehen – oder sogar noch nackter: „Bitte einmal mit Borat-Teil, liebe Cathy. Deine Fans werden ausflippen“, meint einer. Eine Frau findet: „Die Menschen sind alle nur neidisch, mehr nicht.“

