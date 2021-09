Cathy Hummels: Offene Worte – „Dann wäre mir viel Leid erspart geblieben“

Cathy Hummels ist eine starke und erfolgreiche Frau. Sie ist Moderatorin, Influencerin, Geschäftsfrau. Doch auch bei einer Cathy Hummels ist das Leben nicht immer nur rosarot.

Cathy Hummels litt an Depressionen. Heute hat die Moderatorin das im Griff. Und doch will sie ihre Erfahrungen nicht verdrängen, sondern nutzt sie, um anderen Betroffenen zu helfen.

Cathy Hummels: „Bitte unterstützt uns bei unserer Mission“

Bei Instagram wendet sich Cathy mit offenen Worten an ihre Fans und Follower: „Bitte unterstützt uns bei unserer Mission depressiven Jugendlichen zu helfen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Wenn man mir als 15-jährigem Mädchen gesagt hätte, was mit mir 'falsch' ist oder dass ich nicht 'komisch' bin, sondern an einer Depression erkrankt bin, dann wäre mir viel Leid erspart geblieben.“

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

So unterstützt Cathy Hummels die „Wiesn Wiesn“, die Charity-Night in der Käfer-Alm in München zugunsten der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die am Freitagabend stattfindet.

Cathy Hummels: „Wir schauen nicht weg, sondern hin!“

Dazu hat Cathy Hummels auch eigens eine rosarote Brille designed, die als Symbol für die „Wiesn Wiesn“ fungieren soll. „Die Message des in diesem Jahr erstmalig organisierten Events in München lautet: Wir schauen nicht weg, sondern hin! Das Programm soll Kinder und Jugendliche über psychische Erkrankungen aufklären. Wenn ich damals in der Schule darauf aufmerksam gemacht worden wäre, wäre es vielleicht nie so weit gekommen“, erklärt Cathy Hummels.

Zuletzt ließen die Fans nicht mehr locker. Da platzte es aus Cathy Hummels heraus.