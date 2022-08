Cathy Hummels nur mit Männerhemd bekleidet: Freundin verrät – „Das Hemd erkenne ich doch wieder“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Sie kann einfach alles tragen. Und das auch noch überall. Auf Instagram zeigte sich Moderatorin Cathy Hummels nun wieder einmal von ihrer sexy Seite. Bei strahlend blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen scheint es der 34-Jährigen aber dann doch recht warm geworden zu sein.

Drum zog sich Cathy Hummels gerade mal so viel an, dass sie keinen Ärger mit Instagram bekommen würde. Jugendschutz und so, man kennt das.

Cathy Hummels: Sexy Auftritt auf Bahnschienen

Also rasch ein weißes Männerhemd übergeworfen und sexy in die Kamera gelächelt. Doch halt: Männerhemd? Da wird der geneigte Cathy-Hummels-Fan doch direkt hellhörig. Schließlich wartet halb Deutschland nach der Geschichte rund um Mats Hummels auf Neuigkeiten von Cathy.

Das ist Cathy Hummels:

Cathy Hummels wurde am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer geboren

2007 lernte sie in München ihren späteren Mann Mats Hummels kennen

Am 15. Juni 2015 heirateten Mats Hummels und Cathy

2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren

Zuletzt sprach Cathy Hummels über die Trennung von Mats

Doch die scheint viel nicht rausrücken zu wollen. Im Gegenteil. Die Moderatorin heizt die Gerüchteküche sogar noch an. „Danke fürs Männerhemd … Von wem ist es nur?“, fragt Cathy Hummels ihre Follower.

Cathy Hummels: Marie von der Benken erkennt das Hemd sofort

Ja, gute Frage. Beantworten wollte sie diese eigentlich in ihrer Instagram-Story. Auf die Auflösung müssen ihre Followerinnen und Follower allerdings noch ein wenig warten. Bislang gibt es dort nämlich noch keine Hinweise.

Und doch: Freundin und Model Marie von den Benken hat das Hemd scheinbar wiedererkannt. „Das Hemd erkenne ich doch wieder, warte kurz … ach ja: Ryan Gosling“, so die Frau, die auch als Kolumnistin arbeitet. Na, da freuen wir uns doch schon auf die ersten Bilder von Hollywoods neuestem Traumpaar. Zwinkersmiley.

Ach übrigens: Wer sich Sorgen bezüglich Cathys Aufenthalt auf den Schienen macht, kann ganz unbesorgt sein. „PS: Natürlich fährt hier kein Zug mehr. Ich bin doch nicht lebensmüde“, sorgt Cathy Hummels noch rasch für Entwarnung.

