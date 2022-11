Cathy Hummels wieder mit Mats vereint – gemeinsames Familienfoto sorgt für Spott und Häme

Seit Monaten halten sich die Gerüchte über eine Trennung bei Cathy und Mats Hummels. Nun macht es die Spielerfrau sogar offiziell und deutet an, in ihrer kommenden Doku-Soap „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ über das Liebes-Aus sprechen zu wollen.

Unterdessen teilt sie bei Instagram weiterhin fröhlich Fotos mit dem Profi-Fußballer. Die Follower von Cathy Hummels ahnen bereits, wieso Mats plötzlich wieder so gerne Zeit mit dem Model verbringen möchte.

Cathy Hummels verbringt Zeit mit Mats im Kinderzimmer

Lange Zeit ist sie den Nachfragen zu ihrem Beziehungsstatus ausgewichen, nun will Cathy Hummels erstmals öffentlich über ihre Ehe sprechen. In einer Pressemitteilung zur RTL2-Doku heißt es bereits, die Zuschauer würden darin „die ganze Wahrheit über die Trennung von Fußballstar Mats Hummels“ erfahren. Es ist also endgültig: Cathy und Mats sind kein Paar mehr.

Für ihren gemeinsamen Sohn Ludwig halten die Moderatorin und der Profi-Kicker dennoch zusammen, was Cathy regelmäßig in den sozialen Netzwerken betont. Seit den ersten Trennungsgerüchten teilt die 34-Jährige immer wieder glückliche Pärchen- oder Familienfotos mit Mats, in denen die beiden noch ganz vertraut miteinander wirken.

Ob sie nur Ludwig zuliebe die heile Welt aufrechterhalten will oder ob aus ihrer Liebe noch eine enge Freundschaft übrig geblieben ist, wissen nur Mats und Cathy Hummels selbst. So mancher Fan gibt die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback der beiden dennoch nicht auf. „Ich hoffe, es kommt ein Comeback zwischen euch! Ihr seid so wunderschön zusammen“, heißt es in den Kommentaren unter einem neuen Foto der Familie Hummels.

Es zeigt Ludwig und seinen Papa Mats im Kinderzimmer sitzend, umgeben von Spielzeugen. Mama Cathy sitzt vor ihnen, blickt zufrieden in die Kamera und hält den glückseligen Moment für die Ewigkeit fest. Dazu schreibt sie: „(-) mal (-) = (+) … Neue Woche, neues Glück.“ Worauf sie damit wohl anspielt?

Cathy Hummels‘ Follower spotten: „Er muss ja zum Glück nicht nach Katar“

Böse Zungen behaupten, Mats Hummels habe nun besonders viel Zeit für seine Familie, da er nicht wie erwartet im Kader der deutschen Nationalmannschaft gelandet ist und somit die Weltmeisterschaft in Katar verpasst. „Er muss ja zum Glück nicht nach Katar und hat jetzt Zeit für die Familie“, spottet ein Nutzer bei Instagram. Ein anderer fügt hinzu: „Frag ihn mal, was ihm lieber wäre.“

Eine Followerin von Cathy merkt lobend an: „Familie ist viel besser als Katar!“ Doch einige Nutzer bezweifeln, dass Mats Hummels diese Entscheidung freiwillig getroffen hat. „Natürlich ist Familie wichtig, aber gibt es etwas Schlimmeres und Demotivierenderes für einen Profi-Fußballer als nicht zur WM zu können?!“, antwortet ihr ein Mann.

Cathy Hummels scheint die Entscheidung positiv aufzunehmen und erkennt in der Flaute auch die Vorteile – wie etwa, dass ihr Kindsvater nun viel mehr Zeit für den vierjährigen Ludwig hat.