Cathy Hummels teilt privates Foto – „Ich beantworte die Frage vorab: Ja, er ist groß“

Auch im Zuhause von Cathy Hummels wird es langsam weihnachtlich. Vor allem für den zweijährigen Ludwig muss diese Zeit des Jahres sehr aufregend sein.

Gemeinsam mit Mama Cathy Hummels schmückt der Sohn von Mats Hummels schon mal den Weihnachtsbaum. Diesen goldigen Moment muss die Spielerfrau einfach mit ihren Fans teilen.

Cathy Hummels teilt süßen Moment mit Sohn Ludwig im Netz

Am Samstag teilt Cathy Hummels ein recht privates Foto von sich. Denn dieses Mal geht es nicht um teure Outfits oder große Projekte. Nein, am ersten Adventswochenende in diesem Jahr dreht sich bei Familie Hummels alles um das Fest der Liebe.

Bei Instagram postet die 32-Jährige deshalb ein niedliches Bild mit Söhnchen Ludwig. Während darauf geachtet wird, dass das Gesicht des Kleinen unkenntlich bleibt, lächelt Cathy Hummels stolz in die Kamera. Für den Schnappschuss hat sich die Frau von Mats Hummels sogar eine Weihnachtsmütze aufgesetzt.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Cathy Hummels wehrt sich gegen nervtötende Kommentare

Die Familie der Spielerfrau ist also schon ganz im Weihnachtsfieber. Wie schön! Doch Cathy Hummels weiß, dass jeder Pixel ihrer Fotos unter strenger Beobachtung zahlreicher Kritiker steht. Deshalb nimmt sie den Nörglern direkt den Wind aus den Segeln und stellt klar: „Ich beantworte die Frage vorab: Ja, er ist groß und erst 2.“

Zugegeben, auf Cathys Arm wirkt Ludwig wirklich schon recht groß. Aber das ist ja auch kein Wunder, bei einem Papa, der stolze 1,91 Meter groß ist.

Mats Hummels und Ehefrau Cathy beim WM-Finale 2014 in Rio de Janeiro. Foto: imago images

Mehr zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels gibt offen zu: „Es ist nicht alles so wie es aussieht"

Cathy Hummels: Irritierende Aussage – DIESE vier Worte werfen Fragen auf

Cathy Hummels beichtet dunkle Vergangenheit: „Mobbten ihn systematisch"

Cathy Hummels: Sohn Ludwig wird bald drei Jahre alt

Das scheinen die Fans von Cathy Hummels ebenfalls zu denken: „Ja und? Sein Papa ist ja auch groß!“ Eine andere Userin pflichtet ihr bei: „Er hat ja auch einen großen Papa.“

Am 11. Januar feiert Ludwig übrigens schon seinen dritten Geburtstag. Ob er diesen in München oder in Dortmund verbringen wird? Das müssen Mama und Papa wohl noch klären. Das Ehepaar führt seit einiger Zeit eine Fernbeziehung. Mehr dazu hier >>>