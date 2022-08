Cathy Hummels: Süßer Liebesbeweis – „Er schenkt mir sogar Blumen“

Die zwei sind einfach zuckersüß. Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig sind ein eingeschworenes Team. Ob auf dem Spielplatz, im Stadion oder bei Dreharbeiten ... die beiden sind unzertrennlich.

Natürlich möchte Cathy Hummels ihren Fans und Followern auch zeigen, wie groß die Zuneigung zu ihrem Sohnemann ist und teilt dazu immer mal wieder Fotos und Worte, die auch ihren Ludwig beinhalten.

Cathy Hummels: Süße Fotos mit Sohnemann Ludwig

So wie das Foto, das zuletzt auf dem Instagram-Account der 34-Jährigen erschien. Dort sehen wir Cathy und Ludwig beim gemeinsamen Spiel im Garten. Während ihr Sohn durch den Sandkasten tobt, lächelt Cathy glücklich in die Kamera.

Das ist Cathy Hummels:

Cathy Hummels wurde am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer geboren

2007 lernte sie in München ihren späteren Mann Mats Hummels kennen

Am 15. Juni 2015 heirateten Mats Hummels und Cathy

2018 wurde ihr gemeinsamer Soh Ludwig geboren

Wie süß. Noch niedlicher sind nur die Worte, die Cathy zu diesem Bild findet. „Ludwig und Mama haben sich unendlich lieb“, schreibt die Moderatorin. Und weiter: „My number one. Liebe meines Lebens. Er schenkt mir sogar Blumen. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Sonntag.“

Cathy Hummels: Fans feiern die Powerfrau – „Ihr beide seid so zauberhaft“

Herrlich. Das finden auch die Fans. „Ihr beide seid so zauberhaft“, heißt es in den Kommentaren beispielsweise. Oder: „Du bist eine sehr starke Frau.“ Das stimmt wohl, schließlich prasselte in den vergangenen Wochen und Monaten so einiges auf die 34-Jährige ein.

Erst wurde sie in Thailand nach den Dreharbeiten für „Kampf der Realitystars“ überfallen, dann noch die Gerüchte um die Trennung von BVB-Star Mats Hummels. Schön zu sehen, dass es Cathy trotz der Widrigkeiten so gut zu gehen scheint.

