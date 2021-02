Cathy Hummels: Halbnackt-Aktion auf offener Straße – „Warum machst du das?“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Cathy Hummels überrascht ihre Fans mit einem halb nackten Outfit auf offener Straße. Die Reaktionen sind kontrovers. Nicht alle ihrer Fans verstehen denn Sinn hinter der Aktion.

Der neuste Instagram-Post der Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels sorgt für Stirnrunzeln.

Cathy Hummels: Untenrum frei

Denn so wirklich scheint sich Cathy Hummels outfittechnisch nicht für eine Jahreszeit entscheiden zu können. Während ihr Oberkörper mit einer dicken Daunenjacke bedeckt ist, fehlt untenrum von Stoff jede Spur. Lediglich ein paar dicke Moon-Boots wärmen die Füße.

Cathy Hummels zeigt auf offener Straße viel Haut. Die Reaktionen sind durchwachsen. (Archivfoto) Foto: picture alliance / ZB | Gerald Matzka

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat zusammen Sohn Ludwig, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Doch bei dem extravaganten Look handelt es sich um ein wohldurchdachtes Outfit. Unter dem Foto schreibt Cathy: „Streetstyle mal anders – Nein, ich hab die Hose nicht vergessen! It's Fashion Baby and Fendi“

Die Kommentare unter dem Foto sind durchwachsen. Während die einen finden, dass Cathy Hummels auf dem Foto ganz besonders toll aussieht, fragen sich andere, wo der Sinn hinter dem Foto steckt. „Warum machst du das?“, heißt es von vielen Fans. „Schön, aber was bringt das?“

