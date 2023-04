Cathy Hummels verzweifelt: „Falls jemand in der Nähe ist, hilf uns bitte“

Ja, als Elternteil hat man es manchmal nicht so leicht. Da geht man schon mit dem Kind auf den Spielplatz, nimmt sich die Zeit vom stressigen Berufsleben und dann will der Sohn oder die Tochter ausgerechnet mit dem Spielzeug spielen, das gerade nicht da ist. Das geht auch Cathy Hummels nicht anders. Sie teilte zuletzt in ihrer Instagram-Story ein Video von sich und Sohnemann Ludwig. Ganz so begeistert schien der Nachwuchs von ihr und BVB-Star Mats Hummels jedoch nicht.

„Ludi, wo gehst du jetzt hin? Auf den Kletterturm?“, fragt sie ihr Kind da, das zielstrebig durch den Sand gen Klettergerüst stapft. Was er da machen will? Ausschau halten, so Cathy Hummels.

Cathy Hummels und Sohn Ludwig suchen Mitspieler

Nicht jedoch nach seinem Papa, der sich vermutlich gerade auf das wichtige Bundesliga-Spiel gegen den Reviernachbarn aus Bochum vorbereitet, schließlich geht es da um dringend benötigte Punkte im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Aber es geht in die Richtung.

„Mein Sohn klettert, um Ausschau zu halten, ob Kinder kommen, die einen Fußball dabei haben. Falls jemand in der Nähe ist: Please help (Zu Deutsch: „Hilf uns bitte“)“, schreibt Cathy bei Instagram verzweifelt. Ob sich jemand auf die Bitte gemeldet hat? Unklar. Allerdings wirkte der Spielplatz auch sehr verlassen.

Ludwig hat die Torjägerqualitäten vom Papa

Die gute Laune wollten sich Cathy Hummels und Sohnemann Ludwig jedoch nicht vermiesen lassen. Schon im nächsten Teil der Instagramstory sehen wir den Bub von Mats Hummels wieder mit einem Ball am Fuß. Im heimischen Garten pöhlt er die Pille mit voller Wucht ins Tor.

„Seine Welt ist wieder in Ordnung und meine auch“, schreibt die 35-Jährige dazu. Die Torjägerqualitäten hat er wohl von Papa Mats geerbt. Der konnte sich am vergangenen Wochenende gegen die Eintracht aus Frankfurt schließlich auch wieder in der Torschützenliste verewigen. Auch wenn Mats die Bude da mit dem Kopf erzielt. Aber danach fragt am Ende ja auch keiner mehr. Zuletzt gab es ordentlich Kritik für Cathy Hummels. Was hat die 35-Jährige angestellt?