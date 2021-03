Cathy Hummels: Sexy Foto – „Man kommt wirklich auf komische Gedanken“

Bei diesem Anblick kann man schon fast neidisch werden. Während wir uns in Deutschland über den Beginn des Frühlings freuen können, liegt Cathy Hummels schon im Bikini auf der Liege.

Für Cathy Hummels beginnt am Montagmorgen jedoch ein weiterer Tag in Quarantäne.

Cathy Hummels: So sexy verbringt sie die Quarantäne in Thailand

Die Spielerfrau befindet sich nämlich zurzeit in Thailand, um dort die zweite Staffel von „Kampf der Realitystars“ zu moderieren. Doch bis es so weit ist, muss Cathy Hummels auf ihrem Hotelzimmer bleiben.

Cathy Hummels lässt die Hüllen fallen. Foto: IMAGO / Future Image

Und wie könnte sich ein Model besser die Zeit vertreiben als mit einem kleinen Fotoshooting? Die tropischen Temperaturen in Südostasien nutzt Cathy Hummels also gleich mal aus, um ein paar sexy Schnappschüsse zu schießen.

----------------------------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

----------------------------------------

In einem kompletten Fendi-Strandoutfit meldet sich Cathy Hummels bei ihren Instagram-Followern. Die Ehefrau von Mats Hummels trägt auf ihrem neuen Bild einen Bikini des italienischen Modehauses und die dazugehörige Kopfbedeckung. Auf einen Sonnenstich kann die Influencerin schließlich verzichten.

Cathy Hummels: Dieses Küchengerät hat sie mit nach Thailand genommen

Zu ihrem sexy Foto schreibt Cathy: „Man kommt wirklich auf komische Gedanken, wenn man Langeweile bekommt. Heute gibt's in meinen Stories 'ne Roomtour und ich zeige euch, was ich so für komische Sachen dabei habe.“ Zu den außergewöhnlichen Gegenständen gehören übrigens Dinge wie ein Nackenkissen von Hello Kitty oder eine tragbare Induktionsherdplatte.

----------------------------------------

----------------------------------------

Offenbar möchte Cathy Hummels lieber selbst kochen, statt den Zimmerservice zu nutzen. Da darf natürlich auch ihr geliebtes Trüffelsalz nicht fehlen, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärt.

Auch in Deutschland ließ sich die 33-Jährige halbnackt ablichten. Dass bis vor Kurzem noch Schnee in München lag, hielt Cathy nicht von ihrem heißen Fotoshooting ab.