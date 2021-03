Cathy Hummels: Tolle Neuigkeit – doch ihre Fans sind skeptisch: „Den Job hätte ich nicht angenommen“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Freunde des Trash-TVs dürfen sich freuen: Cathy Hummels hat verraten, dass die Dreharbeiten zur nächsten Realityshow in Kürze starten.

Das bedeutet für Cathy Hummels, die die Sendung moderieren wird, dass sie ein paar Wochen im tropischen Thailand verbringen darf – doch die Sache hat einen Haken.

Cathy Hummels kündigt zweite Staffel von „Kampf der Realitystars“ an

Sie kann es kaum erwarten, endlich wieder vor der Fernsehkamera zu stehen. Bei Instagram verkündet Cathy Hummels stolz, dass sie auch bei der zweiten Staffel des RTL2-Formats „Kampf der Realitystars“ die Moderation übernehmen wird.

Cathy Hummels ist ganz aus dem Häuschen: Endlich darf sie wieder ins Fernsehen. Foto: IMAGO / Future Image

Da die Show in Thailand gedreht wird, hat sich die Ehefrau von Mats Hummels nach ihrer Anreise erst einmal für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Doch das dämpft Cathys Vorfreude so gar nicht.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Cathy Hummels muss in Quarantäne – nicht jeder kann das nachvollziehen

„Da das Hygienekonzept sehr streng ist, werde ich mehrfach getestet und bin erstmal zwei Wochen in meinem Zimmer – aber immerhin mit Balkon – eingesperrt“, schreibt Cathy Hummels zu einem Bikini-Foto von sich auf besagtem Balkon. Zugegeben, es könnte wohl deutlich schlimmere Arbeitskonditionen geben.

Doch einige ihrer Follower scheinen sich nicht von Cathys Euphorie anstecken zu lassen. „16 Tage Quarantäne. Den Job hätte ich nicht angenommen“, kommentiert ein User. Ein anderer schreibt: „Ich würde mich nicht für einen Job zwei Wochen einsperren lassen.“

Für Cathy Hummels ist das aber offensichtlich kein Problem. Schon am nächsten Tag teilt sie einen weiteren Schnappschuss im Bikini. Die 33-Jährige lässt es sich im warmen Thailand richtig gut gehen.

Und auch ihre Fans sollen nicht leer ausgehen. „Ich halte alles für euch fest und mache für euch ein Reisetagebuch, welches ich jeden Morgen in meinen Stories hochlade“, verspricht die Influencerin bei Instagram.

Na, da sind wir aber mal gespannt. Jetzt müssen wir nur noch auf die Namen der teilnehmenden Promis warten.

Aktuell wird auch die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ gedreht. Wieso Sat.1 zwei Kandidaten eigenständig rausschmeißen musste, liest du hier.