Cathy Hummels zeigt ihr Arbeitsoutfit – doch Fans interessieren sich mehr für dieses Detail

Influencerin Cathy Hummels zeigt sich am Mittwoch von ihrer natürlichen Seite. Bei ihrem neuen Instagram-Post soll es eigentlich um das Outfit der Spielerfrau gehen, doch die Follower haben nur Augen für ein ganz anderes Detail.

Aufmerksamen Fans sind die blauen Flecken auf Cathy Hummels' Haut nicht entgangen. Was ist nur passiert?

Cathy Hummels zeigt sich ungeniert im Homeoffice-Look

Wie viele andere Menschen muss auch Cathy Hummels viel Arbeit im Homeoffice leisten. Die Corona-Pandemie hat auch im Showbusiness ihre Spuren hinterlassen. Doch die Ehefrau von Mats Hummels nimmt es mit Humor.

Nun muss sie sich nicht mehr den Kopf über ihre Outfits zu bestimmten Terminen zerbrechen. Stattdessen greift Cathy Hummels lieber zum Bademantel und kuschligen Hausschuhen, wie sie nun via Instagram preisgibt.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Cathy Hummels: Was hat es mit ihren blauen Flecken auf sich?

„Home Office - Business Calls ... Also es reicht ja, wenn man das Gesicht sieht“, schreibt Cathy Hummels zu dem Foto, auf welchem sie im gemütlichen Outfit mit ihrem Handy in der Hand auf dem Teppich liegt. Wenn die Arbeit doch immer so bequem wäre.

Normalerweise muss Cathy Hummels top gestylt vor der Kamera stehen. Foto: imago images

Doch was sehen wir da? Auf den Knien der Moderatorin sind einige blaue Flecken zu erkennen. Bevor Gerüchte in die Welt gestreut werden, klärt Cathy auf: „Die blauen Flecken kommen von Ludwig und meiner Tollpatschigkeit.“

Cathy Hummels: Fans stehen ihr bei – „Kennt wohl jede Mama“

Damit können sich offenbar noch viel mehr Menschen identifizieren als mit Cathys Arbeitsoutfit. In den Kommentaren pflichten ihr einige Mütter bei:

„Blaue Flecken kennt wohl jede Mama. Meine schauen auch so aus und natürlich genauso tollpatschig, aber das macht dich so authentisch und sympathisch!“

„Ich hatte immer vom Mitkrabbeln blaue Knie.“

„Ich habe auch ständig blaue Flecken und weiß nicht, woher sie kommen.“

Ein anderer User scherzt: „Der [Ludwig, Anm.d.Red.] wird Abwehrspieler wie der Papa!“ Zumindest wächst der Kleine schon im Eiltempo. Bei einem Foto mit Mama Cathy staunen die Follower der Spielerfrau nicht schlecht, als sie ihren Sohn auf dem Arm sehen. Mehr dazu hier >>>