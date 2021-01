Cathy Hummels verrät DAS öffentlich: Fans verwirrt – „Das ist echt Banane“

Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus, die Welt, die Welt, sieht wie gepudert aus. Das dachte sich wohl auch Cathy Hummels, als sie am Montagabend ein Bild aus dem verschneiten München auf ihrem Instagram-Account postete.

Im dicken Pelzmantel steht Cathy Hummels da in der bayrischen Landeshauptstadt und wirft den frischgefallenen Schnee durch die Gegend.

Cathy Hummels: Lieber Fahrrad als Auto

Dass es kalt ist, scheint Cathy Hummels dabei nicht zu stören. So schreibt sie zu dem Bild, dass sie zum „Team Fahrrad“ gehöre. „Bei Wind und Wetter. Bei Sturm, Regen und Schnee. Es gibt ja auch kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung“, so Cathy Hummels.

Ein weiterer Grund für das Rad dürfte aber auch der Fakt sein, dass Cathy Hummels eine ganz wichtige Sache vor Einbruch des Winters vergessen zu haben scheint.

Cathy Hummels: Sie verrät diesen „Fun Fact“

„Fun Fact: Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass ich noch Sommerreifen hab, was ein Zeichen ist für: Vielleicht sollte ich doch öfter mal Auto fahren“, beichtet Cathy Hummels öffentlich bei Instagram.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat Sohn Ludwig, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Bleibt zu hoffen, dass Cathy ihr Auto in diesen Tagen nun wirklich nicht bewegt hat. Ansonsten hätte sie nämlich gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Die besagt, dass Winterreifen „bei winterlichen Straßenverhältnissen an allen Rädern vorgeschrieben“ sind.

Ihre Fans jedenfalls zeigen sich besorgt ob der Sommerreifen auf Cathys Auto und ihrem Hang zum Radeln im Winter. So schreibt ein Fan: „Ich bin auch Team Fahrrad. Aber bei dem Wetter dann lieber die Öffis. Ansonsten viel zu rutschig und gefährlich. (...) Sorry, der Post ist echt Banane.“ Und ein anderer fügt an, dass er Cathys Kommentar gar nicht mal so toll fand. „'Es gibt kein schlechtes Wetter...' Das sagen immer die, die nicht draußen arbeiten!“

