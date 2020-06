Cathy Hummels: Frau von BVB-Star Mats am Boden – der Traum ist geplatzt

Cathy Hummels hat eigentlich das, was sich viele Menschen wünschen. Sie ist jung, sieht gut aus, hat viel Geld, einen tollen Ehemann, ein süßes Kind. Ein perfektes Leben könnte man meinen. Doch auch eine Powerfrau wie Cathy Hummels scheint nicht alles zu bekommen, was sie sich wünscht.

So wuchs auch in der damals noch kleinen Cathy Hummels ein Traum, den wohl viele Mädchen haben. Auf dem Rücken der Pferde über Stock und Stein reiten. Ein Traum, der sich für Cathy Hummels, damals hieß sie noch Fischer, sei der Vollständigkeit halber gesagt, nie so recht erfüllen wollte.

Cathy Hummels: Ihr Traum ist geplatzt

Cathy Hummels und ihr Mann Mats Hummels. Foto: imago images

Auf Instagram schrieb die Ehefrau von BVB-Star Mats Hummels nun über ihr zwiespältiges Verhältnis zu Pferden. „Folgende Geschichte: Das letzte Mal war ich mit 4 Jahren auf dem Pferd reiten. Mein größter Wunsch war es, auf einem Pferd zu sitzen und so cool zu sein wie Bibi & Tina. Mama hatte mir dann meinen Traum erfüllt, aber ich hatte dadurch den Allergie-Anfall meines Lebens und nur zwei Jahre später wäre ich dann aufgrund von meinem allergischen Asthma fast erstickt“, berichtet Cathy ihren Fans.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine 'Cathy' Fischer-Hummels wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Sie arbeitet als Model, Influencerin und Autorin

Sie ist mit BVB-Innenverteidiger Mats Hummels verheiratet

Das Paar hat einen Sohn. Er heißt Ludwig

Doch so ganz aufgeben wollte sie nicht. Cathy: „Seitdem ist mein Traum vom Reiten geplatzt, aber irgendwie immer noch ein großer Traum, der in mir schlummert. Ich finde Pferde wunderschön und anmutig ... Mittlerweile habe ich kein Asthma mehr, auch keine Allergien. Vielleicht reagiere ich noch ein wenig auf Pollen, aber nicht mehr auf Tiere. Naja, bis heute. Nach diesem Foto ging es schleichend und dann rapide bergab.“

Cathy Hummels: Erst mit lachenden Augen auf dem Pferd, dann mit tränenden Augen auf dem Teppich

Dazu teilt Cathy Hummels zwei Bilder. Eines zeigt sie lächelnd hoch zu Ross. Das andere mit knallroten Augen und Taschentuch auf dem Boden liegend. ein Allergieanfall. Doch zum Glück wohl nur kurzzeitig. So habe eine ausgiebige Dusche, frische Klamotten und eine Tablette den Anfall runterfahren können, erzählt Cathy.