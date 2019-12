Cathy Hummels gesteht: „Dachte schon, ich bin eine geschiedene Frau...“

View this post on Instagram

Was für ein grandioser Abend gestern. Es sind über 18 Millionen Euro gespendet worden 😍🎄🙏🏻! Wie großartig ist das bitte? Ich bin überwältigt. Auch weil ich gemeinsam mit @janhahn_official das Livepanel moderieren durfte und wir hatten einfach so viel Spaß. Spaß bei der Arbeit und gleichzeitig was Gutes tun. Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. ABER dann, hat mein @aussenrist15 nochmal 10.000€ locker gemacht via FaceTime mit @jbk LIVE in der Sendung. Ich dachte schon, ich bin eine geschiedene Frau danach, aber er war cool und hat sich gefreut Teil dieser großartigen Veranstaltung @einherzfuerkinder sein zu dürfen. Er war auch im Zugzwang dank @timowerner 🥳🤩😅🤣. ABER dann kam die eigentliche Krönung. @barbara.schoeneberger hat mir einen Harald Glööckler Aufsteller verkauft. Den Spottpreis von 500€ konnte ich nicht akzeptieren. Ich meine so ein Kunswerk darf man doch nicht verramschen, oder? Also verdoppelte ich und kaufte ihn für 1000€! Ich hab nämlich auch gemerkt wie schwer ihr der Verkauf gefallen ist. Sie hatte nicht mal Schuhe an, also brauchte auch sie das Geld. Gutes tun, macht einfach Spaß. DESHALB: Ich will mein Glück mit @barbara.schoeneberger teilen und hab ihr den Harald da gelassen. Barbara ist überwältigt von meiner Großzügigkeit. (Check out the last picture) Also liebes @bild Team: Falls das Kunstwerk noch rumsteht und Babsi es noch nicht mitgenommen hat, dann schickt es bitte an Sie. Liebe @barbara.schoeneberger MERRY CHRISTMAS und danke für die witzigste und schlagfertigste Unterhaltung ❤️ Fotos: @giselaschober HuM @annakuerner