Cathy Hummels zeigt sich komplett nackt in der Badewanne – es hagelt bitterböse Kritik

Jetzt lässt sie alle Hüllen fallen. Nachdem sie in den vergangenen Tagen ein Bikini-Bild nach dem anderen veröffentlicht, legt sie jetzt noch einen drauf und zeigt sich in einem Video splitterfasernackt in der Badewanne. Einzig und allein ein paar Rosenblätter verdecken ihre intimsten Stellen.

Doch neben der ganzen nackten Haut sind auch die sexy Posen und anzüglichen Blicke in dem Video von Cathy Hummels für einige Fans zu viel des Guten. Die Moderatorin erntet für ihr Nackedei-Video demnach mehr Kritik als alles andere.

Cathy Hummels sorgt mit Badewannen-Video für entsetzte Fans

Das soziale Netzwerk Instagram dient der 34-Jährigen nicht nur als Quelle, um Geld zu verdienen. Dort nimmt sie ihre Follower in ihrem Alltag mit, erzählt ihnen von ihren Gedanken und hält sie im Allgemeinen auf dem Laufenden. Aktuell ist sie für die Dreharbeiten der Reality-TV-Serie „Kampf der Realitystars“ in Thailand unterwegs.

Nach einigen Fotos und Videos im Bikini am Strand zieht die Ex-Frau von Mats Hummels jetzt also komplett blank. Neben erotischen Posen lassen auch Nahaufnahmen ihres Körpers, der nur mit Rosenblättern bedeckt ist, sehr tief blicken. Viele Follower fragen sich, wieso sie so intime Bilder veröffentlicht. Kurz nachdem sie das Video geteilt hat, folgt schon die Antwort von Cathy.

In einer Story schreibt sie nämlich: „Warum nicht? Eine Frau, eine Mutter, keine sinnlichen Videos posten? Entspannt euch. Man sieht nicht, was man nicht sehen sollte. Ich liebe es eine Frau zu sein und werde bis an mein Lebensende mit meinen Reizen spielen.“

Cathy Hummels: Fans platzt der Kragen

Während sie einige Follower bestärken und sie für ihre offene Art und ihr Selbstbewusstein feiern, ist dieses Video für zahlreiche andere Fans schlichtweg zu viel des Guten:

„Liebe Cathy, ich mag dich total gerne. Allerdings sowas wie in dem Video hast du doch gar nicht nötig.“

„Cathy, bleib‘ doch bitte angezogen. Du willst doch ernst genommen werden, oder? „

„Ich find dich die ganze Zeit ziemlich cool, aber das Video jetzt? Grenzt irgendwie an die Vorgeschichte von einem Porno. Würde gerne das Warum verstehen.“

