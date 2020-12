Cathy Hummels warnt Fans vor DIESEM Fehler: „Weniger ist mehr“

Viele Frauen träumen vermutlich von einem Leben wie das von Cathy Hummels. Doch die Spielerfrau erklärt am Donnerstag, dass das Leben in Luxus und Glamour auch seine Schattenseiten hat.

Dabei warnt sie ihre Follower vor einem ernsten Fehler, den sicherlich zahlreiche Frauen begehen. Denn auch Cathy Hummels hat jetzt wieder gelernt, dass weniger manchmal eben mehr ist.

Cathy Hummels gesteht: Sie ist ein „Kosmetik-Junkie“

Huch, die hätten wir ja kaum erkannt! Cathy Hummels zeigt sich am Donnerstag ungeschminkt und im gemütlichen Look in ihrer Instagram-Story. Dabei ist das Model doch sonst stets perfekt gestylt. Genau das sei aber gar nicht so gesund, wie die Frau von Mats Hummels jetzt erklärt.

„Ihr wisst ja, dass ich ein Kosmetik-Junkie bin und schaut euch mal meine Stirn an. Also ich habe wirklich normalerweise nicht mal eine Pore, ich habe auch keine Pickel“, rechtfertigt sich die Spielerfrau vorab für ihre plötzlich unreine Haut.

----------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

----------------

Cathy Hummels warnt Fans vor zu vielen Make-up-Produkten

Doch Cathy Hummels kann den ganzen Kosmetikproben, die bei ihr zu Hause rumliegen, einfach nicht widerstehen. „Ich habe wohl gedacht: 'Du musst wirklich alles ausprobieren, was da so steht.' Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, weil ich habe übertrieben“, warnt sie ihre Fans.

Cathy Hummels liebt es, diverse Kosmetikprodukte an sich auszutesten. Doch das sei ein großer Fehler, wie jetzt deutlich wird. Foto: imago images

Sie wolle nun erst einmal darauf verzichten, neue Produkte an ihrer Haut auszutesten, und rät dazu, sich nicht zahlreiche Proben ins Gesicht zu schmieren, da man nie wisse, wie die Haut auf die verschiedensten Inhaltsstoffe reagiere. „Manchmal gilt: Weniger ist mehr“, heißt es in Cathys Story.

----------------

----------------

Cathy Hummels muss sich umgewöhnen: „Weniger ist mehr“

Ganz so leicht scheint es Cathy Hummels aber noch nicht zu fallen, ihre Haut einfach mal etwas atmen zu lassen. Denn während sie sich gerade für die Spendengala „Ein Herz für Kinder“ am Samstag vorbereitet, rutscht es ihr heraus: „Ich werde mich mal ein bisschen zurechtmachen, meine Haare kämmen und vielleicht– Nein, ich mache keine Gesichtsmaske drauf! Weil: Weniger ist mehr.“

Und wenn wir ehrlich sind, steht ihr der Make-up-freie Look gar nicht so schlecht.

Cathy Hummels lässt es ab sofort entspannt angehen. Foto: imago images

Doch Cathy Hummels zeigt sich nicht immer von ihrer natürlichsten Seite. Ein Foto, das ihre Follower auf die Wintersaison einstimmen sollte, sorgte für großen Ärger im Netz.