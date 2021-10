Cathy Hummels verrät offen: „Brauche das um kurz abzuschalten“

Cathy Hummels ist eine viel beschäftigte Frau. Während ihr Mann Mats das Wochenende mit einem Kumpel in Kopenhagen verbrachte und sich die Schönheit der dänischen Hauptstadt zu Gemüte führte, passte Cathy Hummels auf den gemeinsamen Sohn Ludwig auf.

Doch nicht nur das, die 33-Jährige ist derzeit auch fließig mit der Arbeit an ihrer „Wiesn Wiesn“ beschäftigt. So setzt sich Cathy Hummels für mentale Gesundheit ein, versucht so möglichst viel Geld für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe zusammen zu bekommen.

Cathy Hummels: So entspannt die Moderatorin an einem harten Arbeitstag

Nun verriet die Moderatorin, wie sie an einem stressigen Tag mit Kind und Arbeit auch ein wenig Zeit für sich findet, um wieder Kraft und Energie zu tanken. Cathy Hummels macht nämlich Yoga.

„Ich brauche das, um kurz abzuschalten und den Kopf freizubekommen“, verriet die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin in ihrer Instagram-Story.

Cathy Hummels liebt den Herbst

Außerdem scheint es, als hätte Cathy Hummels Spaziergänge im herbstlichen München für sich entdeckt. So teilte sie in den vergangenen Tagen immer wieder Bilder, auf denen sie verschiedenste Herbst-Outfits auf die Straße bringt.

„Es war ein wunderschöner Tag in München … Sonne, glitzernde Laubblätter (...) All das macht mich glücklich“, schrieb Cathy Hummels zu einem Bild bei Instagram. Ist doch schön, wenn zumindest eine den Sommer nicht allzu sehr vermisst.

