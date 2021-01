Cathy Hummels: Enthüllung auf Instagram – „Dieses Video zeigt euch die Wahrheit“

Einmal bei den Stars hinter die Kulissen gucken können, das wünschen sich viele Fans. Cathy Hummels gewährt ihren Fans nun genau diese Möglichkeit.

Nach diesem Video wissen wir auf jeden Fall, auf was Cathy Hummels niemals verzichten könnte.

Cathy Hummels enthüllt „die Wahrheit“ in neuem Video

Am Samstag teilt Cathy Hummels einen neuen Clip von sich auf ihrem Instagram-Account. „Dieses Video zeigt euch die Wahrheit“, verspricht die 32-Jährige ihren Followern. Das klingt schon mal vielversprechend.

In besagter Aufnahme sieht man, wie die Spielerfrau in den Tag startet. Als Erstes putzt sich Cathy Hummels die Zähne, dann geht es auf den Stepper, so richtig glücklich sieht sie dabei aber noch nicht aus. Das könnte an einer bestimmten Zutat liegen: Kaffee.

----------------------------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

----------------------------------------

Denn erst nachdem Cathy Hummels ihren geliebten Kaffee bekommt, blüht die Ehefrau von BVB-Star Mats Hummels so richtig auf. Im Bademantel und Schlappen tanzt sie die Treppe herunter und schmeißt sich in ein neues Outfit.

Durch die Beziehung mit Fußballprofi Mats Hummels wurde Cathy berühmt. Foto: imago images

Im Hintergrund läuft „Cotton Eye Joe“ von Rednex. Also wenn man jeden Tag so aufwacht, kann ja nur gute Laune aufkommen!

----------------------------------------

Mehr zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels macht Sohn Ludwig DAS schmackhaft – muss der BVB sich Sorgen machen?

Cathy Hummels: „Solange du dir einen Privatkoch leisten kannst!“ – Fans zeigen kein Mitgefühl

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Cathy Hummels: Foto aus dem Krankenhaus – „Danke für so viel Realität“

----------------------------------------

Cathy Hummels wirkt plötzlich überglücklich

Doch wer darauf gehofft hat, in Cathys „Daily Routine“ auch etwas über ihre Beziehung zu finden, wird enttäuscht. Nach einem unerwarteten Pärchenselfie mit Mats Hummels (Mehr dazu hier >>>) hält sie ihre Familie weiterhin von ihrem Job als Influencerin getrennt.

So oder so strahlt Cathy Hummels aktuell vor Glück und das ist selbstverständlich auch nicht den Fans entgangen. Ein Follower bemerkt, dass „du demonstrativ seit einigen Tagen so unglaublich lustig und gut drauf bist und das Leben liebst“.