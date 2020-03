Cathy Hummels: Traurige Botschaft – „Ihr fragt euch bestimmt...“

Nur noch eine Woche, dann ist Cathy Hummels wieder in Deutschland. Zurück bei ihrem Mann, BVB-Innenverteidiger Mats Hummels. Derzeit weilt die 32-Jährige aber noch in Thailand, dreht dort für ihre erste eigene RTL ZWEI-Sendung.

Doch auch im sonnigen Thailand ist anscheinend nicht alles Gold was glänzt. Weder für Cathy Hummels, noch für ihre über 500.000 Follower. Die sind nämlich derzeit schwer auf Cathy-Entzug. Zwar teilt die Spielergattin fleißig Bilder, Stories jedoch sind rar gesät.

Cathy Hummels mit trauriger Botschaft

Am Dienstagabend jedoch, hat sich Cathy Hummels mal wieder Zeit genommen und auch erklärt, warum es denn derzeit so wenig Bewegtbild von ihr gibt. „So meine Lieben, ich liege jetzt schon auf der Couch“, erzählt Cathy im gemütlichen Pyjama gekleidet.

Das ist Cathy Hummels:

Geboren am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

Sie ist eine deutsche Moderatorin und Frau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels

Mats Hummels und Cathy hatten sich 2007 in München kennengelernt

2008 zog Mats Hummels nach Dortmund, Cathy folgte ihm

Am 11. Januar 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren

2015 nahm Cathy Hummels an der 8. Staffel von Let's Dance teil und schied als Erste aus

„Die Show ist geschafft, und ihr fragt euch bestimmt, warum ich tagsüber so wenig poste“, führt Cathy Hummels ihren Monolog weiter aus. Der Grund ist einleuchtend: „Ich versuche mich immer, mich sehr zu konzentrieren. Und wir haben auch immer viele Dinge, die wir vorbereiten müssen. Und deswegen bin ich dann immer so ein wenig sparsam mit Informationen. Weil ich denke, man kann sich nur wirklich konzentrieren, wenn man das Handy weglegt. Das ist meine Devise. Focus is on. Das funktioniert nur, wenn man sich auf eine Sache konzentriert und nicht auf zehn Sachen gleichzeitig.“

Recht hat sie. Doch schon am Mittwoch soll es wieder mehr von und über Cathy Hummels bei Instagram geben. Da hat die Spielergattin nämlich frei.