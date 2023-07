Cathy Hummels wendet sich hilfesuchend an ihre Fans – „Weiß nicht mehr, wie das funktioniert“

Mittlerweile ist es sieben Monate her, dass sich Cathy Hummels und BVB-Star Mats Hummels haben scheiden lassen. Am 19. Dezember 2022 war offiziell Schluss. Seither lautet der Beziehungsstatus der Influencerin: Single. Nach eigenen Angaben möchte sie sich erstmal auf sich und ihren Sohn Ludwig konzentrieren.

Doch nun schlägt Cathy Hummels einen ganz neuen Ton an. Plötzlich spricht die Moderatorin in aller Öffentlichkeit wieder vom Daten. Auf Instagram startet sie nun einen ungewöhnlichen Aufruf und bittet ausgerechnet ihre Fans um Hilfe.

Cathy Hummels lässt tief blicken

In der jüngsten Vergangenheit sorgt Cathy Hummels mit ihren Bildern und Videos für Diskussionen bei ihren Fans. Denn die Moderatorin zeigt in letzter Zeit auffällig viel Haut. Während sie zahlreiche Follower für ihr Selbstbewusstsein feiern, kritisieren sie andere für diesen Content auf Instagram.

Ihr neuster Beitrag schlägt wieder hohe Wellen: „Single like a Pringle. Und ja, ich tue mich schwer eine neue Liebe zu finden, denn ich war sehr lange in einer Beziehung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert, also Dating. Habt ihr Tipps?“ Die Kommentare sprechen Bände.

Fans stehen ihr zur Seite

Wie es scheint, sind einige Dating-Experten unter den Followern von Cathy Hummels. Denn zahlreiche Fans stehen ihr mit Rat und Tat zur Seite und geben ihr wertvolle Tipps mit auf den Weg:

„Der Richtige kommt zur richtigen Zeit. Suche nicht, lass dich finden.“

„Gönn dir mehr Privatheit, mehr Stille und „versteck“ dich einfach mal ein paar Monate. Dann erfüllen sich auch deine Wünsche.“

„Mehr Selbstliebe und das innere Kind heilen lassen.“

„Das Wichtigste ist, denke ich, dich nicht zu verstellen, sei so wie du bist!“

