Cathy Hummels: Irre Verwandlung – Mats Frau sieht jetzt aus wie...

Cathy Hummels probiert einen neuen Look.

Huch, die sieht ja ganz anders aus! Cathy Hummels hat es getan. Die Frau von BVB-Innenverteidiger Mats hat sich ein ganz besonderes RTL-Gesicht zum Vorbild genommen und einfach mal etwas Neues ausprobiert.

Sah man Cathy Hummels zuletzt noch erschöpft und enttäuscht wegen ihrer Marathon-Pleite in New York, blickt sie jetzt wieder frohen Mutes in die Kamera. Und macht auf… Ja, auf wen?

Cathy Hummels: Verwandlung! Sie sieht jetzt aus wie...

Cathy Hummels mit ihrem Mann Mats Hummels. Foto: imago images

Auf Instagram teilt die Spielerfrau gleich mehrere Fotos kurz nach einem TV-Dreh bei RTL. Darauf zu sehen: Cathy im karierten Blazer mit Leder-Leggings und gelbem Rollkragenpullover. Dazu schreibt die 31-Jährige: „Heute war ich bei RTL Exclusiv und habe mal einen auf Frauke Ludowig gemacht. Sagen wir es so, ich habe es versucht…“

Erinnert Cathy Hummels tatsächlich an das RTL-Urgestein Frauke Ludowig? Die zeigt sich in letzter Zeit zumindest auf Social Media ja eher in sexy Kleidern anstatt im strengen Blazer-Look.

Fans feiern ihren neuen Look

Cathys Look kommt bei ihren Fans allerdings gut an. Sie kommentieren:

„Du brauchst auf niemanden zu machen, da können eher andere mal bei dir was abschauen und das natürlich auch in Sachen Style!“

„Sieht alles toll zusammen aus. Die Farbe vom Pulli ist mega! Du machst das Outfit perfekt.“

„Sooo schön.“

„Mega Outfit.“

Warum genau Cathy Hummels im RTL-Studio war, will sie übrigens noch nicht verraten.

Schock für Cathy Hummels

Cathy Hummels überrascht im Karo-Look. Foto: Instagram/ Cathy Hummels

Zuletzt sorgten sich ihre Fans um die Gesundheit der Fußballer-Gattin. Eigentlich wollte Cathy in New York für einen guten Zweck an einem Marathon teilnehmen, eine üble Verletzung machte ihr jedoch einen Strich durch die Rechnung. Mit ihrer freien Zeit im Big Apple wusste Cathy Hummels dennoch etwas anzufangen.

