Cathy Hummels verbreitet optimistische Worte auf Instagram: Ihr Blick sagt etwas anderes

„Happy Weekend – Orange steht für Lebensfreude. Ich wünsche euch ein Wochenende voller Lebensfreude und Liebe. Und denkt dran: Spread Love not Hate“, so startete Cathy Hummels am Freitagabend ins Wochenende.

Optimistische Worte nach einer schweren Woche. So machte der traurige Tod von „GNTM“-Model Kasia Lenhardt Cathy Hummels schwer zu schaffen.

Cathy Hummels: Optimistische Worte nach schwerer Woche

Auf Instagram hatte die Frau von BVB-Star Mats Hummels noch am Mittwoch einen langen Post zum Tode Lenhardts veröffentlicht. Cathy hatte sich darin bestürzt gezeigt und versucht, ihre Follower im Bezug auf das Thema Mobbing zu sensibilisieren.

„Ich will darauf aufmerksam machen, dass dieser Hate, Bodyshaming und Cybermobbing aufhören muss. Es macht Menschen kaputt“, so Hummels.

Cathy Hummels: Gesicht wirkt sehr ernst

Ob es diese Worte sind, die auch am Freitag noch nachhallen? So passt der Gesichtsausdruck gar nicht zur optimistischen Botschaft, die Cathy Hummels in ihrem neuesten Instagram-Post transportieren will. Der ist nämlich eher ernst.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Ihre Fans jedenfalls lassen sich nicht davon runterziehen. Sie freuen sich über ein neues Bild der Moderatorin. So schreibt beispielsweise eine Followerin: „Orange finde ich eine schwierige Farbe! Aber Hut ab, dir steht es wirklich gut!“ Und eine weitere Anhängerin schreibt Cathy: „Oh Cathy, du Schönheit!“

Bei so vielen netten Worten dürfte Cathy Hummels sicherlich bald wieder ein Lächeln über das Gesicht huschen.

