Cathy Hummels im super-knappen Outfit – Fans haben nur eine Frage

Diese Frau kennt keine Kälte. Das zumindest könnte man denken, wenn man sich das neueste Bild von Spielergattin und Moderatorin Cathy Hummels anschaut.

Darauf ist Cathy Hummels in einem blauen Blazer zu sehen. Dazu trägt die Frau von BVB-Star Mats Hummels eine Stoffhose und ein Bustier. Das war's. Bei Temperaturen um die sieben Grad ein durchaus gewagtes Outfit.

Cathy Hummels: Bei diesem Bild haben die Fans nur eine Frage

Klar, dass sich die Fans dezent Sorgen um Cathy Hummels machen. Sie haben nur eine Frage an die Moderatorin. „Ist dir nicht kalt?“, fragt beispielsweise ein Fan. Und eine Followerin fügt hinzu: „Da wird mir schon beim Hinsehen kalt.“

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Kommentare, die sich unter dem Bild von Cathy Hummels häufen. Doch das scheint die Moderatorin nicht zu stören. Wer schön sein will, darf schließlich auch mal leiden. Zudem ist die Sache ja auch für einen guten Zweck. So wird Cathy Hummels am Samstagabend bei der „Ein Herz für Kinder“-Gala dabei sein. „Lasst uns gemeinsam Gutes tun für Kinder in Not“, schreibt Cathy dazu.

Ein wenig wärmer angezogen zeigte sich Moderatorin Cathy Hummels zuletzt beim Schmücken des Christbaumes mit Sohnemann Ludwig. Doch statt sich über den tollen Baum und die süßen Bilder zu freuen, wollten die Follower der 32-Jährigen etwas ganz anderes wissen. Was das genau war, kannst du hier nachlesen.