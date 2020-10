Cathy Hummels gesteht offen: „Ich liege im Bett und hab Tränen in den Augen“

View this post on Instagram

Es war ein schwerer Weg raus aus der Depression zu finden und darüber zu sprechen ist nach wie vor nicht leicht für mich. Danke für eure Nachrichten. Ich bin überwältigt. Auch davon wie viele von euch auch betroffen sind. Meine Geschichte soll euch Mut machen und euch dazu animieren euch Hilfe zu suchen. Es ist eine Stärke sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Und bitte macht das auch.🙏🏻 Ich mache jetzt meine Augen zu. Ich liege im Bett und hab Tränen in den Augen. Ich hoffe, dass ihr alle euren Weg zum Glück findet und geht. Danke @sterntv ❤️