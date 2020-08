Cathy Hummels: Diskussion mit Mats Hummels – „Er ist...“

Cathy Hummels und Mats Hummels: In Düsseldorf kam es zu Diskussionen (Symbolbild).

So ein Ausflug mit der Familie ist ja grundsätzlich etwas Schönes. Man nimmt sich Zeit füreinander, genießt die Momente in der Gemeinschaft. Doch so ein Ausflug kann auch zu Konflikten und Diskussionen führen. Das mussten Cathy Hummels und Ehemann Mats Hummels bei ihrem Ausflug nach Düsseldorf erkennen.

Denn was macht eine Cathy Hummels in der NRW-Landes- und Modehauptstadt? Wer jetzt auf Shoppen getippt hat, wird vermutlich nicht ganz weit entfernt liegen. Dazu gibt das aktuelle Instagram-Bild von Cathy Hummels jedoch keine Auflösung.

Cathy Hummels: Diskussionen bei Düsseldorf-Ausflug

Die richtige Antwort wäre: Schnappschüsse für Instagram aufnehmen. Doch darüber scheint bei Familie Hummels eine rege Diskussion ausgebrochen zu sein, in die die 32-Jährige sogar ihre Follower mit einbezieht.

So teilte Cathy Hummels gleich zwei Bilder aus Düsseldorf. Eines zeigt sie mit ausgebreiteten Armen an der Rheinpromenade, das andere Foto wurde auf der Königsallee aufgenommen, zeigt Cathy Hummels an einer der Brücken lehnend.

Cathy Hummels ist unsicher: Welches Bild ist schöner?

Cathy Hummels bei einer Modenschau in Düsseldorf. Foto: imago images

Beides hübsche Bilder, doch Cathy und Mats sind sich nicht einig. Welches ist denn nun das Schönere? Auf Instagram bittet Cathy ihre Fans um Hilfe: „Ein schöner Tag in Düsseldorf mit Mats Hummels ( @aussenrist15) – welches Foto ist cooler? Er ist für 1 und ich für 2. Jetzt seid ihr dran. Welches gefällt euch besser?“

-------------------

Das ist Cathy Hummels:

geboren wurde sie am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

Cathy Hummels ist Model, Influencerin und Autorin

2007 lernte sie den Fußballer Mats Hummels kennen, als er beim FC Bayern spielte

am 15. Juni 2015 heirateten Cathy und BVB-Star Mats Hummels in München

das Paar hat einen Sohn namens Ludwig (* 2018)

Cathy Hummels lebt mit ihrem Sohn in München, ihr Mann Mats in Dortmund

Auf RTL2 moderiert Cathy Hummels „Kampf der Realitystars“

------------------

Sofort entbrennt eine Diskussion bei den Fans. So schreibt eine Userin, dass sie klar das Bild am Rhein präferiere, da dieses „viel spontaner und ungewollter“ aussehe, während ein anderer für das Bild an der Kö ist. Seine Begründung: „Da Dir beim Rheinbild zwei Nägel aus der Schulter wachsen. Nehme ich das Köbild, obwohl die Füße geschnitten sind.“

-------------------

-------------------

Na, da sind wir ja mal gespannt, welches Bild am Ende das Rennen macht. Und vielleicht sind Cathy und Mats auf zukünftigen Bildern aus Düsseldorf mit einen Kinderwagen zu sehen. Im Interview mit dieser Redaktion sprach Cathy nämlich über ein zweites Kind mit Mats.