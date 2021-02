Cathy Hummels extrem verpeilt – Missgeschick wurde richtig teuer

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Diese Aktion hätte sich Cathy Hummels lieber nochmal überlegen sollen.

Um ihrem Schwager einen Gefallen zu tun, lieh Cathy Hummels ihm ihr Auto aus. Doch das entpuppte sich kurz darauf als böser Fehler.

Cathy Hummels: Schock am Morgen – ihr Auto ist verschwunden

Nach mehreren Wochen, in denen Cathy Hummels nicht das Haus verlassen hat, ging es endlich wieder zu einem „Auswärtstermin“ im Münchner Stadtteil Schwabing, wie sie freudig in ihrer Instagram-Story erzählte. Worum es sich dabei handelte, verriet die 33-Jährige nicht.

Dennoch hatte die Ehefrau von Mats Hummels eine aufregende Geschichte zu erzählen. Denn: Als sie am Morgen aus der Tür ging, stellte sie mit Erschrecken fest, dass ihr Auto weg war. Ein Schock-Moment für die Moderatorin, doch wenige Minuten später fiel ihr ein, wie es zu diesem Malheur kommen konnte.

Diese Aktion sollte Cathy Hummels bitter bereuen. Foto: imago images

----------------------------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

----------------------------------------

Cathy Hummels ärgert sich – und ist nun 100 Euro ärmer

„Da ich ja nie Auto fahre, sondern immer mit dem Radl, habe ich mein Auto verliehen an meinen Schwager. Und ich habe vergessen, dass ich mein Auto verliehen habe“, berichtete Cathy Hummels ihren Followern. Tja und nun?

Da ihr nichts anderes übrig blieb, musste sich die Influencerin ein Taxi rufen, das sie in die Münchner City brachte. Und das wurde richtig teuer: Cathy hat „100 Euro bezahlt, weil ich komplett in den Süden Münchens musste. Wenn man vergisst, dass man sein Auto verleiht, straft einen das Schicksal.“

Cathy Hummels beim „Cadillac Experience Grand Opening“ am 27. November 2014 in Berlin. Foto: imago images

Manche Fehler macht man eben nur einmal. Sollte Cathy Hummels das nächste Mal ihren Wagen verleihen wollen, wird sie sich mit Sicherheit an diesen Moment erinnern und vorher ihren Terminkalender überprüfen.

----------------------------------------

----------------------------------------

