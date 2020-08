Cathy Hummels stellt DIESE Frage und löst damit eine heftige Diskussion aus

View this post on Instagram

Happy Birthday liebe Oma. Sie wird heute 85. Jahre alt. Sie ist die liebste und weiseste Frau und ich bin sehr dankbar wie fit sie noch ist, obwohl sie viele Krankheiten hat. Oma you ROCK!!! Happy Birthday 🎁🎂🎈 Wollt ihr ein Foto von Oma sehen? #omaistdiebeste