Cathy Hummels: Fans feiern Foto mit IHM – „Was für ein schönes Paar“

Über das Liebesleben von Cathy Hummels kursieren derzeit so einige Gerüchte. Da sie und Ehemann Mats Hummels seit langer Zeit eine Fernbeziehung führen, sieht man sie nur selten zusammen in der Öffentlichkeit.

Ein neues Foto von Cathy Hummels sollte nun jedoch Licht ins Dunkel bringen. Dieses Bild sagt mehr als tausend Worte.

Cathy Hummels teilt ein Foto mit einem ganz besonderen Mann. Foto: IMAGO / Future Image

Cathy Hummels postet Bild mit Mats: „Liebe“

Bei Instagram veranstaltet Cathy Hummels meist eine One-Woman-Show, doch hinter der Kamera hat die Spielerfrau viele Menschen, die sie unterstützen. So auch ihr Mann Mats Hummels, der ihr sogar regelmäßig Essen ihres Lieblingsrestaurants aus dem Ruhrgebiet nach München mitbringt.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

Und für all die Fürsorge bedankt sich Cathy Hummels nun mit einem eindeutigen Post via Instagram. Zu einem Foto von sich und Mats, der hinter ihr steht, fröhlich in die Kamera lacht und Sohnemann Ludwig an der Hand hält, schreibt die 33-Jährige: „Er ist der beste Junge – ach ja und der schlauste, liebste, schönste, lustigste. #Liebe“

Cathy Hummels: Fans feiern Pärchenfoto – „Ihr gehört zusammen“

Ob diese Zeilen an Mats oder Sohn Ludwig gerichtet sind, ist nicht ganz klar. Doch allein der Anblick von Cathy und Mats zusammen in einem Bild lässt die Fans bereits ausflippen: „Ohh, was für ein schönes Bild. Ihr seid so toll.“ Eine andere Followerin kommentiert: „Was für ein schönes Paar! #TeamHummels“ Von einem weiteren Fan heißt es: „Ihr gehört zusammen.“

Wenige Wochen zuvor äußerte sich Cathy Hummels bereits zu ihrer Beziehung mit Mats. Warum sie immer die Frau an der Seite des BVB-Kickers bleiben wird, liest du hier.