Cathy Hummels verrät: SO eroberte Mats Hummels ihr Herz

View this post on Instagram

❤️-lich Willkommen in der "Love Island"-Family @cathyhummels und @jimbonader 🤗 Wir freuen uns euch das Moderatoren-Duo für "Aftersun: Der Talk danach“ vorzustellen 🙌 Ab September immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an „Love Island" ❤️🏝️ Wer ist am Start? 🙋‍♀️