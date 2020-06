Cathy Hummels vor Gericht! „Muss ich mir Sorgen machen?“

View this post on Instagram

Muss ich mir Sorgen machen? 😧Morgen geht es vor das Oberlandesgericht für mich um 11:15 Uhr. Es wird weiter entschieden, ob ich die nächste und hoffentlich letzte Instanz gegen den Verband sozialer Wettbewerb gewinne. Oliver Moser, mein Anwalt, und ich sind natürlich aufgeregt aber optimistisch (Recht haben und Recht bekommen sind leider ein schmaler Grat in der Justiz) Egal wie das Urteil morgen ausgeht, werden wir weiterkämpfen und das Recht auf freie Meinungsäußerung bis zur aller letzten Instanz verteidigen. Ich kämpfe für UNS alle, für UNS Influencer, uns digitalen neuen Zeitschriften, damit wir genauso behandelt werden wie Print - und Fernsehmedien. (UWG, Paragraph 5a muss auch für UNS gelten) Bitte drückt mir ganz fest die Daumen. Ich hoffe auf das Beste 🖤 PS: ich muss morgen früh nicht anwesend sein, aber habe mich bewusst entschieden morgen vor Gericht zu erscheinen. Ich will damit ein Zeichen setzen. Für uns alle und an die Gerechtigkeit für alle appellieren ⚖️ Ich hoffe es bringt was.