Cathy Hummels packt aus: „Was keiner weiß“

Wer sein Leben auf Instagram teilt, gibt auch ein Stück seiner Privatsphäre auf, so viel ist sicher. Für Cathy Hummels scheint das allerdings kein Problem zu sein. Ob über ihre Scheidung, ihren Sohn oder eigene körperliche Belange – die Influencerin und Moderatorin spricht gerne offen zu ihren Fans.

Wer allerdings dachte, die Geheimnisse von Cathy Hummels wären mittlerweile alle erzählt, der irrt. Am Sonntag (16. Juli) packte sie auf ihrem Instagram-Kanal (wieder mal) aus.

Cathy Hummels zeigt ungeschönte Wahrheit

Zu einer Bildstrecke von gleich vier Fotos hat Cathy Hummels einiges an Text veröffentlicht. Im Bikini sitzt sie auf einem Stuhl und posiert für die Kamera. Zunächst nichts Ungewöhnliches. Erst auf dem letzten Bild sieht man etwas, was die Influencerin sonst lieber nur aus der Entfernung zeigt: Ihre Haut im Gesicht.

Dazu schreibt sie: „Ein hübsches Foto, oder? Was keiner weiß, weil es dieses Foto nicht zeigt, ist, dass ich eigentlich einen krassen Juckreiz im Gesicht hatte, denn ich habe eine Creme nicht vertragen“. Den Beweis dafür liefert das letzte Foto. Weiter heißt es: „Meine Haut ist eigentlich total rein, mein Markenzeichen mittlerweile. Langsam entspannt sie sich wieder“.

Influencerin Cathy Hummels steht zu Hautproblemen

Dass sie jetzt zum Handy gegriffen und den Moment für ihre Fans festgehalten hat, hat einen Grund, wie sie erklärt. „Ich hatte heute ein paar Selbstzweifel und habe angefangen mich mit anderen zu vergleichen, fand mich nicht schön. Ich habe dann ‚Stopp‘ zu mir selbst gesagt. Ein konstruktives Selbstgespräch geführt. Ein perfektes Bild oder was auch immer gibt es nicht.“

Erst kürzlich setzte sich Cathy Hummels für gleichgeschlechtliche Liebe ein, wir berichteten, und auch das Thema Depressionen liegt ihr sehr am Herzen. Jetzt sendete sie erneut eine Achtsamkeits-Nachricht mit klarer Botschaft an ihre Fans: „Es sollte uns selbst nicht ‚jucken‘, was andere sagen. Glück findet man in sich selbst. Mindset gepolt und siehe da, auch mein Ausschlag ‚juckt‘ nicht mehr so“.