Cathy Hummels zeigt sich nach radikaler Typveränderung – doch Fans entlarven sie sofort

Cathy Hummels ist nach der Scheidung ihres Ex-Mannes Mats stolzer Single. Die Moderatorin betont immer wieder, dass sie sich jetzt erstmal auf sich selber und den gemeinsamen Sohn Ludwig konzentrieren möchte. Doch endgültig hat sie das Liebes-Aus mit dem Profifußballer noch nicht verarbeitet, wie sie selber sagt.

Jeder kennt es entweder von sich selbst oder aus dem Bekanntenkreis: Nach einer Trennung muss erstmal Veränderung her. Die einen suchen sich ein neues Hobby, die anderen schaffen sich ein Haustier an. Doch was macht Cathy Hummels? Die ändert ihren Look einmal komplett.

Cathy Hummels mit pinker Mähne und Nasenpiercing

Auf Instagram veröffentlicht die Moderatorin jetzt ein Video, mit dem die Fans so sicherlich nicht gerechnet haben. Denn dort sieht man die 35-Jährige völlig verändert. Zunächst zeigt sie sich im Friseurumhang und Alufolie in den Haaren. Man möchte denken, dass sie sich ein paar Strähnchen machen lässt. Doch dann folgt der Schock.

Denn im nächsten Moment sieht man Cathy Hummels mit pinken, kurzen Haaren und einem Pony! Doch das war es noch nicht: Zusätzlich sieht man die Influencerin mit einem Nasenring im Gesicht. Dazu schreibt sie: „Ihr wisst ja, dass ich gerne die rosa Brille trage, um hin und wieder in meine eigene Welt abzutauchen. Mein Leben ist einfach rosa in jeder Hinsicht. Gefalle ich euch? Das Piercing stechen zu lassen war voll ok. Der Schmerz vergeht.“

Cathy Hummels: Fans wittern Fake

Ihre Follower kaufen ihr den neuen Look aber nicht ganz ab. Viele sind sich sicher, dass Cathy Hummels eine Perücke trägt. Und auch das Nasenpiercing sei nicht echt, denken die meisten Fans von Cathy. Trotzdem finden einige ihren neuen Look außergewöhnlich gut. So schreibt ein Instagram-Nutzer: „Tatsächlich steht Dir die Haarfarbe richtig gut! Und sogar das Piercing. Schade, dass beides nicht echt ist. Trau Dich!“

Ein weiterer kommentiert: „Leider nur eine Perücke. Aber steht dir richtig gut. Vor allem auch der Pony!“ Ob es wirklich eine Perücke ist oder Cathy Hummels jetzt wirklich pinke Haare und ein Piercing trägt, wird sie demnächst mit Sicherheit enthüllen.

