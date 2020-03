Nimmt Cathy Hummels die Quarantäne nicht ganz so ernst?

Cathy Hummels in „Quarantäne“: Doch DIESES Foto entlarvt sie komplett

Hat uns Cathy Hummels etwa an geflunkert? Erst am Freitag sagte sie ihre Teilnahme bei „Schlag den Star“ auf Pro7 ab. Sie befinde sich in 14-tägiger Quarantäne, ließ sie auf Instagram verlauten. Doch dann teilt sie ein weitere Video, das daran zweifeln lässt.

Cathy Hummels wirklich in „Quarantäne“?

Cathy Hummels sollte am Samstagabend gegen YouTuberin Dagi Bee antreten. Im letzten Moment sagte Hummels ihre Teilnahme jedoch ab. Sie erklärt am Freitag auf ihrem Instagram Account, dass sie wegen des Coronvirus in Quarantäne säße.

In einem weiteren Video filmt die Influencerin sich beim Einkauf. Eigenartig, wie kann sie denn in Quarantäne sein und dann Lebensmittel einkaufen gehen? Das fragen sich auch die Fans.

Spaziert Cathy Hummels trotz Quarantäne durch die Gegend? Foto: Instagram Cathy Hummels

Cathy möchte für ihr Kind da sein

Die Erklärung folgt am Abend: „Ich habe kein Corona. Meine Tante und Onkel haben es“, schreibt sie in einem langem Text. Die Situation würde sie belasten. Cathy möchte jetzt ihre Familie unterstützen und für ihr Kind da sein.

Und die Erklärung geht weiter: „Tatsächlich habe ich mich falsch ausgedrückt“, betont die Frau von Mats Hummels. „Ich bin nicht unter Quarantäne“.

Doch keine Quarantäne?

Also alles ein Missverständnis! Dafür entschuldigt sie sich noch einige Male bei ihren Fans. Sie isoliere sich jetzt einfach so gut es geht, um das Virus einzudämmen. Das rät sie auch ihren Followern.

Bei der Live-Show „Schlag den Star“ auf Pro7, ist am Abend übrigens Ersatz-Kandidatin Jasmin Wagner für Cathy eingesprungen. (mia)