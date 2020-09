Cathy Hummels: „Heiliger Bimbam“ – hier zeigt sie fast alles

Sommerfeeling mitten im September! Das gibt es gerade in Deutschland – und auch auf Mallorca. Kein Wunder, dass in Cathy Hummels Feed bei Instagram noch lange nicht der Herbst angekommen ist.

Die Frau von Mats Hummels dreht nämlich derzeit auf Mallorca als Moderatorin bei „Love Island“. Und auf der Insel herrschen noch immer hochsommerliche Temperaturen um die 30 Grad. Da lässt es sich Cathy Hummels natürlich auch am Pool oder am Strand gutgehen. Und teilt den ein oder anderen Bikini-Schnappschuss mit ihren Fans. So wie in ihrem letzten Post...

Cathy Hummels: Auf diesem Foto zeigt sie fast alles

„Heiliger Bimbam“, andere Worte findet Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder bei diesem neuen Foto von Cathy Hummels auch nicht. Denn das neue Foto der Moderatorin hat es in sich. In einem rosefarbenen Bikini liegt sie am Pool und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. „Bähm! Wow Cathy“, kommentiert ein Fan. „Ein absoluter Traumbody“, findet jemand anders.

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

+++Cathy Hummels spricht Klartext: „Der Name Hummels ist...“+++

------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy den Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

------------

+++Cathy Hummels: Diskussion mit Mats Hummels – „Er ist...“+++

Es ruft aber auch Kritiker hervor. „Da stehen die Knochen raus“, bemerkt jemand. Ein anderer findet: „Fünf Kilo mehr und das Foto wäre Bombe“. Nicht das erste Mal, dass Cathy Hummels sich mit solchen Kommentaren konfrontiert sieht. Mehr dazu liest du hier >>>>.

Cathy Hummels sprang für Jana Ina Zarella als Moderatorin ein

Seit einigen Tagen ist Cathy Hummels übrigens bereits auf der beliebten Baleareninsel und vertritt Jana Ina Zarella, die eigentlich „Love Island“ moderiert. Denn Jana Ina wurde positiv auf das Coronavirus getestet und musste in Köln in Quarantäne bleiben. Also konnte die 33-Jährige nachrücken und ihre Moderatoren-Kollegin vertreten. Moderation ist für die Frau von Mats Hummels immerhin auch nicht mehr völliges Neuland.

---------------------

Mehr News zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels stellt DIESE Frage und löst damit eine heftige Diskussion aus

Cathy Hummels: Frau von Mats Hummels verrät – „Ich bin schon lange nicht mehr...“

Cathy Hummels verrät: SO eroberte Mats Hummels ihr Herz

----------------------

Moderatorin und Spielerfrau Cathy Hummels. Foto: imago images/Future Image/R. Wagner

Bei „Kampf der Realitystars“ hat sie ihr Debüt als Moderatorin gegeben. Und jetzt also „Love Island“. Zumindest noch ein paar Tage. Denn wie die „Gala“ berichtet, kehrt Jana Ina Zarella nach ihrer Quarantäne wieder zurück nach Mallorca ans Set. (abr)