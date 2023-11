Cathy Hummels hat einen heimlichen Verehrer – „Cool oder Creepy?“

Sie ist der Inbegriff eines It-Girls und die roten Teppiche des Landes sind ihr zu Hause – Cathy Hummels weiß, wie man sich am besten in Szene setzt. Bekanntheit erlangte Hummels als Spielerfrau des Profifußballers Mats Hummels, im vergangenen Jahr trennte sich das Liebespaar.

Karrieretechnisch geht es für die 35-Jährige seitdem steil bergauf. Als Moderatorin des Senders RTL2 führt Hummels unter anderem durch Formate wie „Kampf der Realitystars“. Lediglich die ganz große Liebe hat das It-Girl bisher noch nicht gefunden. Doch Cathys neuesten Instagram-Post zufolge, könnte sich das bald ändern.

Cathy Hummels sucht ihren „Secret Ken“

Cathy Hummels lebt gemeinsam mit ihrem fünfjährigen Sohn Ludwig in München. Vor Kurzem teilte die Influencerin ihren fast 700.000 Instagram-Followern ihre Entscheidung darüber mit, dass sie Fotos ihres Sohnes zukünftig nicht mehr mit der Öffentlichkeit teilen wird (mehr Infos dazu hier). Der neueste Post des It-Girls lässt seine Fans nun hellhörig werden. In einem kurzen silbernen Glitzer-Kleid und High Heels posiert Hummels gekonnt vor der Kamera. Eine gewisse Ähnlichkeit zu der Disney-Prinzessin Cinderella ist kaum abzustreiten.

Ihren Beitrag kommentiert die Moderatorin mit den Worten: „Heute habe ich leider keine Rose für dich.“ Ob das It-Girl wohl gerne die nächste „Bachelorette“ des Senders RTL wäre?

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Falsch gedacht, in den kommenden Zeilen macht Hummels nämlich ein Geständnis und schreibt weiter: „Macht nichts. Habe heute nämlich eine von einem ‚Secret Ken‘ bekommen … an mein ‚Barbie Mobil‘ geklemmt!!! Aber ist das Cool oder Creepy?“ Die Influencerin scheint einen heimlichen Verehrer zu haben, der ihr eine Rose an das Auto geklemmt hat. Eingeschüchtert scheint die alleinerziehende Mutter von dieser Geste vorerst nicht zu sein.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fans von Cathy Hummels sind allerdings geteilter Meinung. Ein Follower des It-Girls freut sich über den geheimen Verehrer und schreibt: „Ich finde es cool, aufmerksam. Das geht immer mehr verloren.“ Doch ein weiterer Follower äußert berechtigte Bedenken und schreibt: „Tatsächlich finde ich es nicht cool. Als Person, die in der Öffentlichkeit steht, hätte ich Bedenken, wenn Unbekannte wissen, wo ich wohne und wo mein Auto steht.“ Zu den sorgenvollen Worten des Fans äußerte sich Hummels bisher nicht.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Wie die Suche nach ihrem „Secret Ken“ weitergeht, wird Hummels sicherlich auch in den kommenden Wochen mit ihren Fans teilen.