Cathy Hummels gibt offen zu: „Ist echt harte Arbeit...“

View this post on Instagram

Coming back to 🇩🇪- und ich freue mich auf daheim, auf die Arbeit, einfach auf Alles. Ich hatte die wunderschönste Zeit hier und ich hab es echt genossen so viel mit meiner Familie zusammen zu sein. Quality Time was much needed! ❤️ Ich hab mich auch echt sehr über die lieben Nachrichten zu meinem Beach Body gefreut. Aber ich mag ehrlich sein: Das ist verdammt HARTE Arbeit vor allem wenn man schon ein Kind auf die Welt gebracht hat. Bis der Stoffwechsel sich wieder normalisiert, so war es jedenfalls bei mir, hat es fast ein ganzes Jahr gedauert. Ich hab echt viel Spaß am Sport und meinem gesunden Granny 👵 Lifestyle. Ich denke das ist nämlich immer noch das wichtigste: Do everything with passion ❤️ und in diesem Sinne: Bis gleich in Deutschland 🏝 #Fitness #yoga #barre #love