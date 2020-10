Cathy Hummels gibt offen zu: „Es ist nicht alles so wie es aussieht“

In den letzten Wochen hat Cathy Hummels viel Mut bewiesen und sich vielleicht so offen und ehrlich gezeigt, wie selten zuvor. Mit ihrer Biografie „Mein Umweg zum Glück: Sei mutig, echt und einzigartig“ hat die Frau von BVB-Star Mats Hummels eine ganz neue Seite durchschimmern lassen. Und die liegt wohl fernab von Glitzer und Glamour.

Denn in der Biografie von Cathy Hummels geht es um Depressionen, Mobbing und Druck, der auf ihr gelastet hat. Und seitdem das Buch veröffentlicht worden ist, geht Cathy Hummels auch noch offener mit ihren Gefühlen um. >>> Das hat zuletzt wieder unter Beweis gestellt. Und auch in einem ihrer neusten Posts hat sie offen zugegeben: „Es ist nicht alles so, wie es scheint.“

Cathy Hummels zeigt sich von einer offenen und ehrlichen Seite auf Instagram. (Archivbild) Foto: imago images/Future Image/N. Kubelka

Cathy Hummels gibt offen zu: „Es ist nicht alles so, wie es scheint“

Auf dem Foto ist Cathy Hummels in einem blauen Anzug zu sehen, selbstbewusst blickt sie in die Kamera. Dazu schreibt sie: „Trying to be a Boss Lady“. Doch das mit einem Augenzwinkern. Denn das Foto zeige nur einen Glamour-Moment. Die Realität sehe ganz anders aus. Sie habe nämlich nebst des schicken Outfits auch noch Tupperdosen und Jutesack im Schlepptau. „Also, es ist nicht alles so, wie es aussieht“, kommentiert sie.

------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy den Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Seit Juli 2020 moderiert Cathy Hummels die Realityshow „Kampf der Realitystars“ und die Dating-Show „Love Island“

------------

Cathy Hummels: „Die Wahrheit...“

Und weiterschreibt sie: „Die Wahrheit: Der Beutel liegt etwas rechts, natürlich nicht im Bild zu sehen.“ Sie habe gleich nach dem Foto den Jutebeutel aber wieder aufgehoben und sei ins Auto gehüpft, um zu essen. Und das nicht alleine, sondern mit Make-Up-Artistin Anne Noe. Gemeinsam lassen sie sich ihren Tupperdosen-Snack schmecken.

Cathy Hummels und ihre Make-Up-Artistin lassen sich ihren Tupperdosen-Snack schmecken. Foto: Cathy Hummels/Instagram/Screenshot

--------------

---------------

Die Fans jedenfalls freuen sich über Cathy Hummels offene Art. „Echt sein ist wichtig“, schreibt beispielsweise jemand. Ein anderer Fan kommentiert: „Du bist eine schöne, liebenswerte Frau. Mach weiter so und lass dich nicht von deinem Weg abbringen.“ (abr)