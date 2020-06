Cathy Hummels passiert unübersehbares Missgeschick: „Lerne es einfach nicht“

Oje, was hat Cathy Hummels da nur getan?

Die 32-Jährige geht in München spazieren. Doch was ist das? Auf ihrem rosafarbenen Pullover hat Cathy Hummels kleine Flecken, wie sie in ihrer Instastory zeigt. Eine Erklärung hat die Frau von Mats Hummels auch gleich parat und verrät ihren Fans: „Cathy kann nicht essen mit 32.“

Cathy Hummels: „Lerne es einfach nicht“

Zwar könne sie mit Messer und Gabel essen, versichert sie. Doch das Essen falle immer von ihrer Gabel. „Heute hab ich gedacht, ich habs geschafft, dann bin ich aufgestanden und dann war da der Fleck“, erklärt die Mutter des zwei Jahre alten Ludwig. Zum Video schreibt sie: „Ich lerne es einfach nicht.“

Foto: Screenshot Instagram/Cathy Hummels

-------------------

Das ist Cathy Hummels:

geboren am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer geboren

Sie arbeitet als Model, Influencerin und Autorin

2007 lernte sie Mats Hummels kennen, als er beim FC Bayern spielte

die beiden zogen gemeinsam nach Dortmund

am 15. Juni 2015 heiratete sie BVB-Innenverteidiger Mats Hummels in München

Das Paar hat einen Sohn. Er heißt Ludwig (* 2018)

Cathy Hummels lebt mit ihrem Sohn in München, Ehemann Mats in Dortmund

------------------

------------------

Strafe muss sein

Und weiter: „Dann hab ich mir gedacht: Ne, nachdem du es einfach nicht lernst, wie man anständig isst, sondern nur kochen kannst, ist es deine Strafe, dass du mit deinem schmutzigen Pullover spazieren gehen musst.'“ Sie hat die Hoffnung: „Vielleicht lern ich es dann mal. Ich werde mich bemühen und euch updaten.“

In ihrer Instastory schriebt die Influencerin dazu: „Strafe muss sein...“

