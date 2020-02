Cathy Hummels: Trennung! Sie verlässt Ehemann Mats und will...

View this post on Instagram

Einen wunderschönen Sonntag ❤️ - ABER ich hätte da mal eine mir auf der Seele liegende Frage, weil es mich brennend interessiert. Ich mache ein Posting, erzähle dass ich in ein paar Tagen für einen Monat nach Thailand gehe zum Arbeiten (!!!) , wohl gemerkt mit meinem Sohn, damit er seine Mama um sich hat. Und viele eurer Kommentare sind folgende: Ludwig hat Asthma, wie kannst du nur? Was führt ihr für eine Ehe? Dein Mann sieht sein Kind einen Monat nicht. Wie egoistisch, du gehst arbeiten denkst nur an dich! Warum? Ok Leute. STOPP. Diejenigen die ein modernes Frauenbild haben, würden diese Fragen niemals stellen. Wenn ein Mann einen Job annimmt, der mehrere Wochen geht (auch mein Mann ist oft für Wochen weg), dann schreiben die wenigsten unter deren Bilder: “Wie kannst du deine Frau alleine lassen. Dein Kind. Du siehst es dann vier Wochen nicht.” Also Summa summarum. Ich arbeite seit Jahren darauf hin meine eigene Show zu bekommen und moderieren zu dürfen. Ich gehe dafür 4 Wochen nach Thailand MIT meinem Sohn, der bestens medizinisch versorgt ist, da auch ich Asthma hatte weiß ich das. Außerdem nehme ich extra (trage die Kosten hierfür selbst) meine Eltern mit, an einen Ort wo das Klima super ideal ist für Asthmatiker. Also ja ich gehe arbeiten, weil ich es verdammt gerne tue, aber IMMER mit der PRIORITÄT, dass es meinem Ludwig an nichts fehlt. Ich wünsche mir für ein paar Menschen, die hier auf Instagram wohl gerne verkehren, dass sie nachdenken bevor sie urteilen oder nachfragen bevor sie haten. Eigentlich nicht so schwer, oder? 👍😜 Also nochmal summa summarum sind mir gerade bei meinem letzten Post nochmal zwei Probleme unserer heutigen Gesellschaft aufgefallen: 1.: Das moderne Frauenbild wird immer noch hart kritisiert und verurteilt UND dann 2.: Im Internet Dampf ablassen lenkt von eigenen Problemen ab. In diesem Sinne: Thailand wir freuen uns sehr auf dich und ich gebe für mich KNALLGAS, dass ich ein modernes neues Frauenbild schaffe. #tv #host #working #mama #PROUD