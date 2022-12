Cathy Hummels: Klare Ansage an ihren nächsten Freund – „Da lasse ich niemanden reinreden“

Das Liebes-Aus von Mats und Cathy Hummels hat hohe Wellen geschlagen. Stolze 15 Jahre sind der Fußballer und die Moderatorin ein Paar, sieben davon verheiratet, als sie ihre Scheidung bekanntgeben. Nun beginnt für die 34-Jährige ein ganz neues Kapitel.

Cathy Hummels muss sich nicht nur von ihrer Zeit mit Mats Hummels verabschieden, sondern auch von dem gemeinsamen Haus. Wie passend, dass sie sich im Rahmen der HGTV-Show „Haus des Jahres: Deutschland“ bereits Inspiration für ihr neues Zuhause holen kann.

Cathy Hummels ist bereit für Neuanfang: „Liebe es, mich neu zu erfinden“

In der Sendung machen sich Interior-Profis gemeinsam mit Promi-Gästen auf die Suche nach dem schönsten Haus Deutschlands. Ob moderne Neubauten oder innovative Renovierungsprojekte: Vor den Augen der Jury hat zunächst jeder eine Chance, den Titel des Jahres abzuräumen.

In den Folgen, die am 16. Januar und am 6. Februar 2023 ausgestrahlt werden, bekommen der Set-Designer Guido Heinz Frinken und die Innenarchitektin Eva Brenner Unterstützung von keiner Geringeren als Cathy Hummels. Das Model liebt bekanntlich ausgefallene Designs und ist in Sachen Stilfrage genau die richtige Ansprechpartnerin. „Es ist ein bisschen wie in der Mode. Interior-Design ist eine Art und Weise sich auszudrücken.

Ich liebe es, mich in der Mode immer wieder neu zu erfinden, genauso beim Interior-Design“, erklärt Cathy im Interview mit dieser Redaktion.

Wer bei der Noch-Spielerfrau punkten möchte, sollte vor allem auf Stilbrüche setzen. „Alte, antike Möbelstücke mit modernen Elementen zu kombinieren“ sei genau Cathys Geschmack. Ein No-Go dahingegen sind Räume ohne Farben. Für die Mutter eines Vierjährigen muss es stets bunt sein, wie sie erklärt: „Ich liebe farbliche Hingucker und Highlights. Und wenn es nur ein Strauß Blumen ist.“

Kein Kompromiss! Cathy Hummels bestimmt Einrichtung lieber selbst

Natürlich ist es einfach, die Einrichtung anderer zu bewerten und zu sagen, ob es einem zusagt oder nicht. Wie sieht es aber bei Cathy Hummels selbst zu Hause aus? Ein genauer Stil lässt sich bei der Influencerin wohl nur schwer festmachen. Denn: „Ich bin ein großer Fan von Interior und es macht mir Spaß, mich zu Hause immer wieder neu zu erfinden.“

Weitere News:

Das bedeutet allerdings nicht, dass Cathy Hummels jeden bei ihrer Einrichtung mitmischen lässt. Auf die Frage, ob das Thema Interior in ihrer Beziehung auch schon mal für ernste Diskussionen gesorgt hat, antwortet sie selbstbewusst: „Da lasse ich auch niemanden reinreden.“ Ihr nächster Freund sollte sich also bewusst sein: Die Gestaltung des gemeinsamen Zuhauses nimmt die Moderatorin äußerst ernst.

„Haus des Jahres: Deutschland“ wird seit dem 12. Dezember immer montags um 20.15 Uhr auf HGTV ausgestrahlt.