Cathy Hummels versetzt Fans in Aufruhr – „Kommt mir vor, als ob sie getrennt sind“

Dieser Beitrag von Cathy Hummels wirft Fragen auf. Die Frau von BVB-Star Mats Hummels zeigt sich ihren Fans gerne auf Instagram. Oft dabei: Cathy Hummels' Sohn Ludwig.

Doch den Ehemann der Moderatorin kriegt man auf Instagram kaum noch zu sehen. Und ein neuer Beitrag von Cathy Hummels spricht eine eindeutige Sprache.

Cathy Hummels: Kein Wort über Mats Hummels

Auch während der Corona-Krise ist Cathy Hummels auf Instagram aktiv. Sie versorgt ihre Fans mit Sportvideos, Rezepten und auch privaten Einblicken Dabei fällt eine Sache auf: Ehemann Mats Hummels scheint selten eine Rolle bei Cathys Aktivitäten zu spielen.

So sendete die Influencerin an Karfreitag mit einem sportlichen Bauchfrei-Bild Grüße in die digitale Welt. Und schreibt dazu: „Es ist schon komisch zu wissen, dass es dieses Jahr ein Ostern gibt ohne die ganze Familie. Ich liebe solche großen Zusammenkommen.“

Einen Grund zur Freude hat die 32-Jährige trotzdem: „Aber Hauptsache mein kleiner Mann ist bei mir und glücklich.“ Sie erzählt, eine Hüpfburg im Garten aufgestellt zu haben, in der sie sich mit Ludwig austoben kann.

Fans sind beunruhigt

Cathys kleiner Mann, der zweijährige Ludwig, bestimmt also das Feiertags-Programm.

Dass der Kleine bei der Mama im Mittelpunkt steht, ist verständlich – den Fans fällt bei dem Beitrag etwas ganz anderes auf: Der große Mann – Mats Hummels – wird mit keinem Wort erwähnt.

In den Kommentaren häufen sich Fragen:

„Ist nur der kleine Mann da, der Große nicht?“

„Und dass der Ehemann da ist, freut dich nicht?“

„Irgendwie kommt es mir vor, als ob die getrennt sind.“

„Wahrscheinlich geht's gleich richtig ab, aber wo ist denn dein großer Mann?“

Cathy Hummels geht auf die Spekulationen unter ihrem Foto nicht ein.