Cathy Hummels: Frau von BVB-Star Mats mit klaren Worten – „Wir haben uns...“

Wie gehts euch? Uns ehrlich gesagt wieder viel besser. Wir haben uns echt eingegrooved und langsam komm ich auch mit der „neuen“ Welt immer besser klar. Vielleicht strahlen meine Augen auch bald wieder so, wie ihr es gewohnt seid. Viele denken so wahrscheinlich nicht über mich, aber ich hab ein sehr weiches Herz, was heißt : Ich bin sensibel und das #JETZT ist so unsicher und unvorhersehbar. Außerdem haben mir der krasse #Hass im Netz und teilweise das #cybermobbing & #bodyshaming schon zugesetzt. Ich muss das dann immer einmal sacken lassen und mir Gedanken darüber machen. Ich versuche es zu verstehen. Aber ich komme mit meinen Gedanken und den #Anfeindungen nicht auf einen Nenner. Weil : To cut a long Story short. Das wichtigste ist, dass IHR #glücklich seid. Dass du Glücklich bist. Egal wie. Wenn man selbst erfüllt ist, kann man #Liebe geben. Also lasst euch euer persönliches Glück #NIEMALS durch andere nehmen. Das hab ich verstanden und so kann ich tatsächlich langsam mit der Situation immer besser umgehen ... ich tanke einfach mein 💖 mit #Glück ! #sensitivesunday #nofilter