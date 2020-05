Cathy Hummels – Frau von BVB-Star Mats verkündet traurig: „Wenn man keine...“

Fans in großer Sorge: Cathy Hummels beunruhigt ihre Anhänger seit geraumer Zeit fast täglich aufs Neue mit ihren Social-Media-Bildern. Die Frau von BVB-Star Mats Hummels teilt immer öfter Fotos von sich in knappen Sportoutfits. Und genau da liegt für viele das Problem. Sie finden: Cathy Hummels ist zu dünn.

Die 32-Jährige, die aus ihrer Leidenschaft zum Sport und zum gesunden Essen kein Geheimnis macht, reagierte bereits auf die zahlreichen Kommentare ihrer Fans – gab sogar offen zu, sich mit ein paar Kilos mehr wohler gefühlt zu haben.

Jetzt allerdings setzt Cathy Hummels noch einen drauf.

Cathy Hummels – Frau von BVB-Star Mats macht traurige Verkündung: „Wenn man keine...“

Dick in eine Daunenjacke gehüllt, den Mund zum Duckface geformt und in cooler Pose wendet sich Cathy an ihre rund 518.000 Instagram-Follower und überrascht geradezu mit den Worten: „Wenn man keine Kurven hat, dann trägt man einfach seine Lieblings XXL Daunenjacke – so geht das also mit dem Zunehmen. Danke für eure liebevollen Nachrichten. Genau was man manchmal braucht. Liebe.“

Winterjacke, um sich zu verhüllen also? Einige ihrer Fans finden das gar nicht lustig. Sie kommentieren:

„Hast du eigentlich auch andere Themen, oder dreht sich alles um deine Figur, kochen und turnen?“

„Ein ernstes Thema ins Lächerliche ziehen… so viel zum Thema Vorbildfunktion“

„Schade, dass du nicht einfach über den Dingen stehst! Das hätte sicher mehr Beachtung verdient.“

Aber Cathy Hummels findet darüber hinaus auch Befürworter. So schreibt ein Fan „Bleib so wie du bist“, ein anderer „Schön gesagt Cathy, lass dich nicht ärgern...“

Cathy Hummels wünscht sich alten Wohlfühlkörper zurück

Erst vor wenigen Tagen nahm Mats Hummels' bessere Hälfte erstmals öffentlich Stellung zu ihrer aktuellen Figur. Erklärte in einem Post: „Ich finde, ein paar Kilo mehr standen mir echt besser. Ich wünschte, ich könnte schnipsen und Zack wäre ich auch wieder so, wie ich mich am wohlsten fühle.“

Den ersten Schritt zum Wohlfühlkörper hat Cathy Hummels mit dieser Erkenntnis immerhin schon getan.