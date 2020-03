Cathy Hummels: Frau von BVB-Star Mats mit bedrückenden Worten – „Ich habe alles gegeben...“

Über Spielerfrauen wie Cathy Hummels oder Ann-Kathrin Götze wird oft viel diskutiert. Generell wird schnell über prominente Frauen spekuliert: Ist sie etwa wieder schwanger? Sie hat aber viel abgenommen! Warum ist sie bloß so dünn?

Cathy Hummels möchte nun den Medien zuvorkommen, bevor diese die Frage wieder stellen.

Cathy Hummels: Frau von BVB-Star Mats mit bedrückenden Worten

Das sagt sie ganz offen bei Instagram.„Mir geht es sehr gut. Ja ich habe abgenommen, nicht ganz freiwillig“, sagt sie deshalb vorweg. Sofort erahnen kann man es nicht, weil sie ein weites Kleid trägt, das ihre Figur umspielt. Dazu gibt es einen Kussmund Richtung Kamera.

Sie spricht das Thema Durchfall zwar nicht direkt und offen an, sagt aber so viel: „Die Hygienebedingungen in Thailand sind nicht ganz dieselben wie in Deutschland und leider hat’s auch mich erwischt.“ Die viereinhalb Wochen seien purer Dreh-Stress bei der Produktion der Sendung für die Vollzeit-Mama gewesen – denn Söhnchen Ludwig war selbstverständlich auch dabei. Nur Ehemann Mats Hummels musste zuhause zurückgelassen werden.

„Allem gerecht zu werden, ist eine Herausforderung.“ Doch die 32-Jährige ist jetzt wieder daheim, will sich nun ein paar „entspannte Tage mit der Familie“ gönnen, um auch beim Fußball zuzuschauen. Und das Wichtigste: Sie wird die Zeit mit essen verbringen – und mit dem Kochen, denn das soll jetzt wieder selbst zubereitet werden – sicher ist sicher.

So reagieren ihre Fans

Ihre Fans reagieren mehr als begeistert auf die offenen Worte der Münchner Spielerfrau. Sie schreiben:

"Du bist eine tolle Mama"

"Herzlich Willkommen zuhause."

"Schönes Statement Cathy."

"Schön, dass du gut zuhause angekommen bist"

"Trotzdem siehst du gut aus. Ein bisschen mehr essen und dann hast du deine Kilos wieder drauf."

"Ich wünsche dir eine erholsame und wunderschöne Zeit"

Da sind wir doch schon gespannt, was bei dem Dreh rausgekommen ist, Bald werden wir es sicher erfahren. (js)