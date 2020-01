Cathy Hummels: Frau von BVB-Star Mats im Krankenhaus! Fans haben DIESEN Verdacht

Große Sorge um Cathy Hummels! Diese Nachricht sorgt am Donnerstagmorgen für einen Schock: Cathy Hummels, die Ehefrau von BVB-Star Mats, meldet sich mit schlechten Infos aus der Klinik.

Über Instagram lässt Cathy Hummels ihre Fans wissen, wie es gerade um sie steht. Und so viel sei schon verraten: gar nicht gut.

Cathy Hummels im Krankenhaus! „Wollte euch nur wissen lassen ...“

Cathy Hummels leidet offenbar unter schlimmen Übelkeit. Foto: imago images

„Never been so sick“ (zu Deutsch: „Ich war noch nie so krank“), mit diesen Worten richtet sich die 31-Jährige an ihre rund 518.000 Follower. Dazu teilt sie ein Bild mit Kanüle in der Hand im Bett liegend.

Was hat Cathy Hummels nur?

---------------------

Mehr Themen:

+++ Cathy Hummels macht's offiziell! BVB-Star Mats Hummels und sie sind ... +++

+++ Cathy Hummels schockt mit DIESEM Bild – „Nicht wegsehen!“ +++

Weitere Promi-Themen:

+++ Lena Meyer-Landrut: Endlich macht sie es offiziell „Liebeserklärung ...“ +++

+++ Dschungelcamp: Kandidatin hat krasse Forderung an RTL – dann eskaliert die Situation völlig +++

---------------------

Eine erste Andeutung zu ihrem derzeitigen Zustand liefert sie gleich mit: „Gott sei Dank geht‘s heute bergauf. Immerhin ist die Übelkeit weg.“

Übelkeit also!

Ihre Follower haben prompt einen ersten Verdacht:

„Ich lag letztes Mal im Krankenhaus mit Schwangerschaftsübelkeit“

„Macht sich da etwa ein zweites Kind bemerkbar?“

Cathy und Mats: Am liebsten 5 Kinder

Immerhin erzählte Cathy Hummels vor einiger Zeit im Interview mit „Brigitte“, dass sie am liebsten fünf Kinder hätte. Und auch die Gerüchte um eine vermeintliche Krise bei ihr und Mats widerlegten die beiden am Geburtstag des Fußballers, als sie glücklich zusammen feierten.

+++ Michael Wendler meldet sich nach Penis-Eklat – Fans sind irritiert +++

Ist Cathy Hummels schwanger?

Kann es also wirklich sein, dass sich das Paar nach dem ersten gemeinsamen Kind Ludwig dazu entschlossen hat, weiteren Nachwuchs zu bekommen? Oder liegt Cathy womöglich aus ganz anderen Gründen in der Klinik?

Spätestens in ein paar Monaten kann zumindest eine Vermutung geklärt werden.