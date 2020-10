Cathy Hummels teilt seltenes Foto mit Sohn Ludwig – dann hagelt es plötzlich heftige Kritik

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Cathy Hummels teilt mit ihren Fans häufig Einblicke in ihr Leben, sowohl beruflich als auch privat.

Nur einen sieht man auf dem Instagramkanal von Cathy Hummels nicht allzu oft: Sohn Ludwig. Am Freitag war es dann aber wieder einmal so weit und die Spielerfrau teilte ein Foto von sich, wie sie mit dem Zweijährigen durch München schlendert. Sein Gesicht ist mit einem Herz-Emoji verdeckt, Cathy Hummels schaut ernst in die Kamera.

Cathy Hummels teilt Foto mit Sohn Ludwig

Dazu schreibt sie: „Heute hat mich Ludwig zur Arbeit begleitet und hat mir geholfen, Bücher zu signieren. Danke, dass ihr den Weg auf euch genommen habt, um 'Mein Umweg zum Glück' zu kaufen und zu lesen. Eure Geschichten haben mich sehr berührt... Danke für Euer Vertrauen. Wir schaffen das gemeinsam.“

In ihrer Story verspricht sie ein paar Einblicke von der „heutigen Mama-Sohn-'Arbeit'.“

Fans kritisieren Cathy Hummels

Darin zeigt sie sich beim Nägel machen, auf der Rolltreppe im Einkaufszentrum und beim Signieren im Buchladen. Doch Halt! Irgendwas fehlt. Das ist auch den Fans von Cathy Hummels nicht entgangen.

Cathy Hummels war mit Sohn Ludwig unterwegs. Foto: Screenshot Instagram/Cathy Hummels

Eine Auswahl an Kommentaren:

„Und in der Story wieder mal OHNE Maske auf der Rolltreppe bei Hugendubel. Scheint so, als würden für manche Leute immer noch keine Corona-Regeln gelten.“

„Scheinbar hat Cathy Hummels immer noch nicht verstanden, dass man mit Masken in erster Linie ANDERE schützt.“

„Gelten für dich eigentlich Extra-Regeln, oder wieso läufst du in einem Einkaufszentrum ohne Maske rum? Es ist nun mal MaskenPFLICHT, ob man dies jetzt gut findet oder nicht, aber dran halten kann man sich ja, vor allem, weil du selber welche vertickt und damit geworben hast, wie wichtig es doch ist!“

„Das ist ja mal ein Ding.. Im Nagelstudio keine Maske (die Angestellten zu schützen ist wohl nicht wichtig, hauptsache sie tragen eine Maske um Kundinnen zu schützen?!) und im Kaufhaus auch nicht - weder auf dem Weg zum Buchladen noch im Buchladen selbst - und die Plexiglaswand schützt ja wohl keinen, der h i n t e r diese gehen muss um so ein Buch zu bekommen. Absolut unverständlich und inakzeptabel dieses Verhalten.“

Cathy Hummels bei einer Signierstunde. Foto: Screenshot Instagram/Cathy Hummels

„Cathys Regel lautet: Wer Masken entwirft, muss selber keine tragen.“

„Cathy, du entwirfst so tolle Masken. Verstehe nicht, warum du im Buchladen keine auf hast.“

Cathy Hummels hat sich zur Kritik ihrer Follower bislang noch nicht geäußert. (cs)