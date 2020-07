Cathy Hummels: Fans besorgt – „Du siehst so...“

Cathy Hummels wollte mit ihrem Foto eigentlich nur für gute Laune sorgen. Auf dem Bild trägt die Frau von Mats Hummels einen blau-weiß-gestreiften Sonnenhut von ihrem Kind, auf ihrem Bein sitzt ein Kuschelaffe. Die Sonne spiegelt sich in ihrer Sonnenbrille.

Doch die Fans scheinen gar nicht darauf zu achten. Vielmehr sind sie in Sorge um Cathy Hummels.

Cathy Hummels: Deshalb sind die Fans besorgt

Die Frau von Mats Hummels hatte es dieses Jahr nicht leicht. Anfang des Jahres hatte sie sich in Thailand einen Keim eingefangen, der sie wohl bis zuletzt mit Magenschmerzen quälte. Außerdem hatte sie in der akuten Phase enorm an Gewicht verloren, wie sie erst kürzlich in der MDR-Talkshow „Riverboat“ verriet.

Cathy Hummels. Foto: imago images / Future Image

Es folgte ein Krankenhausaufenthalt, auch eine Magen-Darm-Spiegelung hat die 32-Jährige machen lassen. Seit kurzem gehe es ihr aber wieder besser. Und daran lässt sie auch ihre Fans bei Instagram teilhaben. So zum Beispiel mit ihrem eigentlichen Sommerbild. Shorts, Top und eben der Hut und der Kuschelaffe von Söhnchen Ludwig.

Doch viele User scheinen gar nicht auf diese Details zu achten, sondern haben nur Augen für die Figur der 32-Jährigen. Mager sehe sie aus, viel zu dünn.

Cathy Hummels: So reagieren einige User auf das Foto

„Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst du mit alles rechnen. Das ist nicht neu für dich. Du siehst knochig aus und das ist nicht gut für die Gesundheit. Wenn man es dir sagt, meint man es gut, weil man sich Sorgen um dich macht.“

„Ich finde dich so toll. Aber du siehst so dünn aus, extrem ungesund. Wenn es nur Krafttraining ist, dann alles gut. Dann finde ich es super, aber schau, dass es dir gut geht.“

„Eine gewisse Zeit geht das gut mit 'Ausreden' von wegen 'ich hab grad ne stressige Zeit', 'sei wie DU bist', gut! Gesicht geschminkt und Haare frisiert ist nur 'Schein', für den ersten Moment! Irgendwie fällt das Kartenhaus zusammen...es ist immer nur eine Frage der Zeit! Ich schaue mir alle paar Wochen mal dein Profil an und heute bin ich erschrocken! Leider sehe ich eine tolle Frau mit traurigen Augen, die nur noch aus Haut und Knochen besteht! Ich hoffe, du findest einen guten Weg...“

„Es wird immer tragischer...Meine Empfehlung: Social Media Detox, Leben an, glücklich sein!“

Doch die 32-Jährige will die Kommentare nicht einfach so auf sich sitzen lassen, teilt ihre Gedanken dazu unter dem Foto mit. „Es gibt Menschen, denen könnt ihr es niemals Recht machen“, schreibt die. So gebe es immer etwas, das andere an einem auszusetzen hätten: an der Größe, dem Gewicht, den Zähnen, dem Gesicht, am Look...

Cathy Hummels appelliert an ihre Fans: „Sei einfach...“

Doch Cathy Hummels appelliert an ihre Fans, sich von eben jenen Kritiken nicht unterkriegen zu lassen. „Sei einfach DU, mit allen Ecken und Kanten, weil du wirst NIEMALS allen gefallen. War ein langer Weg, aber ich mag mich (meistens). Ich hoffe, DU magst dich auch.“

Und die Influencerin scheint aus Erfahrung zu sprechen. Denn schon in der Vergangenheit musste sie sich mit Gerüchten um Bulimie oder Magersucht auseinandersetzen. Mehr dazu liest du HIER >>>>.